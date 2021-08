Bird Bike: Pedelecs des eScooter-Vermieters gehen an den Start

Auf bundesdeutschen Straßen ist uns das Unternehmen Bird vor allem für die flinken eScooter bekannt, die mittlerweile in jeder größeren Stadt ausgeliehen werden können. Nun steigt der Roller-Vermieter aber auch in den Pedelec-Markt ein und verkauft im Zuge dessen zwei Modelle für unterschiedliche Personengrößen. Ein Modell ähnelt dabei designtechnisch dem bekannten S3-Exemplar von VanMoof, der Start in Europa soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Das vom Hersteller als „Bird Bike“ angepriesene Pedelec ist der nächste Schritt des Unternehmens: Nachdem man zunächst eine große Flotte an eScootern in Großstädten verteilt hat, folgte im Juni dieses Jahres eine Erweiterung des Portfolios um eBikes zum Ausleihen. Nun möchte man die flotten Zweiräder auch direkt an den Mann bzw. die Frau bringen und stellt dazu zwei verschiedene Modellvarianten mit A- und V-Frame zur Verfügung.

250W-Motor und wartungsfreier Karbonriemen

Während sich die A-Frame-Version mit dem markanten durchgehenden Oberrohr und der darin eingebauten Beleuchtung hinsichtlich des Designs sehr am VanMoof S3 orientiert, richtet sich die V-Rahmenversion an eher kleinere Personen, und solche, die einen niedrigen Einstieg wünschen. Bird gibt an, dass das V-Modell für Menschen ab 1,52 m Größe geeignet sei, das A-Modell soll sich an Radler und Radlerinnen ab 1,72 m Körpergröße richten.

Ähnlich wie auch beim VanMoof S3 gibt es auch beim Bird Bike einen sogenannten Boost-Button, der einen schnellen Geschwindigkeitsschub, beispielsweise bei Anstiegen oder beim Anfahren an einer Ampel, ermöglicht. Im Hinterrad ist für den Antrieb ein 250W-Motor von Bafang verbaut – die US-Version kommt sogar auf 500 Watt. Zudem gibt es einen Karbonriemen von Gates und ein austauschbarer 12,8 Amperestunden-Akku von LG, ebenso wie Scheibenbremsen von Radius CX7 am Vorder- und Hinterrad. Mit diesen Spezifikationen sollen bis zu 80 Kilometer an tretunterstütztem Fahren möglich sein.

Bluetooth für App-Verbindung mit an Bord

Wer schon einmal einen eScooter von Bird gefahren ist, kennt auch die im Lenker verbauten Displays, die verschiedene Infos anzeigen. Auch beim Bird Bike kommen diese im Vorbau des Lenkers zum Einsatz: Das LC-Display zeigt die Geschwindigkeit, Distanz, den Tretunterstützungsmodus und die verbleibende Akkulaufzeit an. Ebenfalls mit an Bord ist Bluetooth, um so eine Verbindung zur Bird-App herstellen und Aktionen wie das Licht ein- und ausschalten und aktuelle Akku-Werte einsehen zu können.

In den USA sind die beiden Bird Bikes bereits in schwarzer und grauer Farbe in kleineren Auflagen zum Preis von 2.299 USD bestellbar. In Europa sollen die Pedelecs noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ob sich die Bird Bikes gegen die große Konkurrenz in ähnlicher Preisklasse, wie dem VanMoof S3, dem Cowboy 4, oder von Veloretti, langfristig durchsetzen kann, wird die Zeit zeigen müssen. Weitere Infos gibt es auch auf der Website des Herstellers.