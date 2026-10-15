Bis zu 1.719€: Das sind die Reparaturpreise für das iPhone Duo

Apple hat die offiziellen Reparaturpreise für das iPhone Duo veröffentlicht, sowohl mit AppleCare+ als auch ohne. Wer das Duo morgen vorbestellt, sollte sich die Preisliste genau ansehen, denn ohne Versicherung kann es richtig teuer werden. Eine Schutzhülle ist durchaus ratsam, um hohe Folgekosten zu vermeiden.
Wenn das iPhone Duo ohne AppleCare+ einen selbstverursachten Schaden aufweist, kann die Reparatur bis zu 1.719 Euro kosten. Hier ein Überblick:
- Beschädigung der Abdeckung: 55 Euro
- Rückglasschaden: 219 Euro
- Batterieservice: 269 Euro
- Schaden an der Rückkamera: 269 Euro
- Beschädigung des äußeren Displays: 489 Euro
- Beschädigung am äußeren Display und Rückglas: 629 Euro
- Beschädigung des Innendisplays: 1.149 Euro
- Sonstiger Schaden: 1.719 Euro
iPhone Duo Reparaturpreise mit AppleCare+
Insofern ihr euch für AppleCare+ entscheidet, müsst ihr lediglich eine Art Servicegebühr bezahlen, wenn ein Schaden anfällt.
- Batterieservice: 0 Euro
- Beschädigung der Abdeckung: 19 Euro
- Rückglasschaden: 29 Euro
- Beschädigung des äußeren Displays: 29 Euro
- Beschädigung des Innendisplays: 99 Euro
- Sonstige unabsichtliche Beschädigungen: 99 Euro
- Diebstahl oder Verlust: 129 Euro
So teuer ist AppleCare+ für das iPhone Duo
Apple lässt sich die Versicherung für das iPhone Duo fürstlich bezahlen und stellt mehrere Optionen bereit:
- AppleCare+ für iPhone Duo für einmalig 359 Euro: Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr.
- AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für einmalig 429 Euro: Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr.
- AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für 209,99 Euro pro Jahr.
- AppleCare+ für iPhone Duo für 17,99 Euro pro Monat.
- AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für 20,99 Euro pro Monat.
Cases für das iPhone Duo
Bevor das iPhone Duo am 23. Oktober startet, könnt ihr euch vorab mit einer Hülle eindecken, um das Duo bestmöglich zu schützen. Neben den Hüllen von Apple bieten auch zahlreiche Drittanbieter passende Cases an. Eine kleine Auswahl findet ihr hier.
- [Schutz für das Foldable – durchdachte zweiteilige Konstruktion] Die zweiteilige Bauweise erfordert gezielten Schutz für beide Gerätehälften...
- [360°-Drehständer – flexibel im Hoch- und Querformat] Der integrierte 360°-Drehständer lässt sich frei drehen: 15–90° im Hochformat und...
- [SCHARNIERSCHUTZ] Die PC-Scharnierabdeckung und Secu Link sorgen für eine sichere Verbindung und verhindern, dass sich das Frontcover unbeabsichtigt...
- [DURACLEAR TECH] Die spezielle Anti-Yellowing-Formel verlängert die Klarheit um das 1,7-Fache und sorgt für langanhaltende Transparenz.
- Ultradünn. Leistungsstark. Durchdacht: Hochwertige Aramidfaser in Luftfahrtqualität, ultradünnes und leichtes Design, starke integrierte Magnete...
- Premium-Aramidfaser: Gefertigt aus Aramidfaser in Luftfahrtqualität – 5-mal stärker als Stahl und dabei nur 1/5 so schwer. Die fein gewebte...
- [SICHERER GRIFF] Das seitliche Griffdesign mit Punktmuster sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt.
- [EINFACHE TOUCH-ID-BEDIENUNG] Das Design mit freiliegendem Gerätebutton ermöglicht eine komfortable und uneingeschränkte Nutzung der Touch ID.
- [Scharnierschutz] Die verstärkte Scharnierabdeckung hilft, das freiliegende Faltgelenk vor Kratzern, Stößen und Aufprall durch tägliche Stürze zu...
- [Kompatibel mit MagSafe] Integrierte Magnete sorgen für einen sicheren Halt. Kompatibel mit MagSafe Ladegeräten, Autohalterungen, Ständern und...
Kommentare 3 Antworten
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
So ist das halt, wer es nicht würdigt ist ein iPhone Duo zu tragen sollte es lassen.
Apple hat schon damals gesagt: Wenn du kein iPhone Duo hast, dann hast du kein iPhone Duo.
Ist doch geschickt von Apple.
So verkauft sich das „Reparatur Abo“ für rund 18€ im Monat doch wie geschnitten Brot.