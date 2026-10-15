Bis zu 1.719€: Das sind die Reparaturpreise für das iPhone Duo

Apple hat die offiziellen Reparaturpreise für das iPhone Duo veröffentlicht, sowohl mit AppleCare+ als auch ohne. Wer das Duo morgen vorbestellt, sollte sich die Preisliste genau ansehen, denn ohne Versicherung kann es richtig teuer werden. Eine Schutzhülle ist durchaus ratsam, um hohe Folgekosten zu vermeiden.

Wenn das iPhone Duo ohne AppleCare+ einen selbstverursachten Schaden aufweist, kann die Reparatur bis zu 1.719 Euro kosten. Hier ein Überblick:

Beschädigung der Abdeckung : 55 Euro

: 55 Euro Rückglasschaden : 219 Euro

: 219 Euro Batterieservice : 269 Euro

: 269 Euro Schaden an der Rückkamera : 269 Euro

: 269 Euro Beschädigung des äußeren Displays : 489 Euro

: 489 Euro Beschädigung am äußeren Display und Rückglas : 629 Euro

: 629 Euro Beschädigung des Innendisplays : 1.149 Euro

: 1.149 Euro Sonstiger Schaden: 1.719 Euro

iPhone Duo Reparaturpreise mit AppleCare+

Insofern ihr euch für AppleCare+ entscheidet, müsst ihr lediglich eine Art Servicegebühr bezahlen, wenn ein Schaden anfällt.

Batterieservice : 0 Euro

: 0 Euro Beschädigung der Abdeckung : 19 Euro

: 19 Euro Rückglasschaden : 29 Euro

: 29 Euro Beschädigung des äußeren Displays : 29 Euro

: 29 Euro Beschädigung des Innendisplays : 99 Euro

: 99 Euro Sonstige unabsichtliche Beschädigungen : 99 Euro

: 99 Euro Diebstahl oder Verlust: 129 Euro

So teuer ist AppleCare+ für das iPhone Duo

Apple lässt sich die Versicherung für das iPhone Duo fürstlich bezahlen und stellt mehrere Optionen bereit:

AppleCare+ für iPhone Duo für einmalig 359 Euro : Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr.

: Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr. AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für einmalig 429 Euro : Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr.

: Garantieverlängerung auf zwei statt einem Jahr. AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für 209,99 Euro pro Jahr .

. AppleCare+ für iPhone Duo für 17,99 Euro pro Monat .

. AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPhone Duo für 20,99 Euro pro Monat.

Cases für das iPhone Duo

Bevor das iPhone Duo am 23. Oktober startet, könnt ihr euch vorab mit einer Hülle eindecken, um das Duo bestmöglich zu schützen. Neben den Hüllen von Apple bieten auch zahlreiche Drittanbieter passende Cases an. Eine kleine Auswahl findet ihr hier.