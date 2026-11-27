Der Black Friday lockt fast überall mit starken Angeboten, doch bei Apple möchte man die Preise nicht ändern. Stattdessen legt Apple einfach eine Geschenkkarte dazu, um bei der großen Rabattschlacht auch mitspielen zu können. Das ist besser als nichts, aber echte Rabatte gibt es so nicht.

Diese Apple-Produkte nehmen an der Aktion teil

iPhone Air : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card iPhone 17 : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card iPhone 16 : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card iPhone 17e: 40 Euro Apple Gift Card

iPad Pro : 100 Euro Apple Gift Card

: 100 Euro Apple Gift Card iPad Air: 80 Euro Apple Gift Card

16-Zoll MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max : 240 Euro Apple Gift Card

: 240 Euro Apple Gift Card 14-Zoll MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max : 200 Euro Apple Gift Card

: 200 Euro Apple Gift Card MacBook Air : 160 Euro Apple Gift Card

: 160 Euro Apple Gift Card Mac mini: 80 Euro Apple Gift Card

Apple Watch Ultra 4 : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card Apple Watch Series 12 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Apple Watch SE 3: 40 Euro Apple Gift Card

AirPods Max 2 : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card AirPods Pro 3 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card AirPods 5: 20 Euro Apple Gift Card

HomePod : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card HomePod mini 2: 20 Euro Apple Gift Card

Beats 360 : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card Powerbeats 2 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Studio Pro : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Powerbeats Fit : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Solo 4 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Studio Buds+ : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Pill: 20 Euro Apple Gift Card

Apple Pencil Pro : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard für iPad Pro : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard für iPad Air: 20 Euro Apple Gift Card

Darüber hinaus legt Apple meiner Meinung nach erstmals eine Geschenkkarte auch beim Kauf von Drittanbieterzubehör mit dazu. Unter anderem ist passendes Zubehör von Belkin, Mophie, Anker oder Twelve South berechtigt. Prüft gerne hier, ob etwas für euch dabei ist, um eine 20 Euro Geschenkkarte zu erhalten.

Lohnt sich das?

Positiv ist jedenfalls, dass Apple auch neue Geräte anbietet, unter anderem das neuste MacBook Pro. Einige andere Produkte sind hingegen nicht mit dabei, zum Beispiel das iPhone 18 Pro, das iPhone Duo oder das MacBook Pro mit Touch.

Da die Preise sich nicht ändern und Apple nur einen Bonus on top gewährt, lohnt es sich durchaus, bei anderen Anbietern die Preise zu prüfen. Die Dreingabe der Geschenkkarte ist eine nette Geste, mit der ihr dann zum Beispiel iCloud, Apps oder auch spätere Hardwarekäufe bezahlen könnt. Oftmals ist Amazon aber deutlich günstiger.

So lange läuft die Aktion

Wenn ihr ein qualifiziertes Produkt aus der Liste zwischen dem 27. und dem 30. November 2026 kauft, bekommt ihr die Geschenkkarte dazu. Das Angebot gilt nicht nur im Apple Online Store, sondern auch in den 16 Ladengeschäften in Deutschland.