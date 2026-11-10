Da kaum noch Hersteller ein passendes Ladegerät beim Kauf dazulegen, ist man zunehmend auf Angebote rund um Ladegeräte und Powerbanks angewiesen. Eine der ersten Anlaufstellen ist unserer Meinung nach Anker, die superhochwertige Produkte mit aktueller Technik anbieten. Und zum anstehenden Black Friday sind die Preise schon jetzt gefallen, sodass ein Zugreifen gleich doppelt so viel Freude bereitet.

Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir uns durch den großen Rabatt-Dschungel gekämpft und stellen euch die spannendsten Deals rund um Ladegeräte und Powerbanks im Folgenden vor.

Die besten Ladegeräte

Mit 100 Watt ausgestattet, ist das Anker Smart Ladegerät nicht nur für Smartphones und Tablets geeignet, sondern auch für Laptops. Mit dabei sind ein klappbarer Stecker sowie ein Ladekabel, damit ihr sofort einsatzbereit seid. Das Netzteil stellt dabei sicher, dass durch die Erkennung stets optimiert geladen wird. Kleiner Nachteil: Es gibt nur einen Anschluss.

Angebot Anker Smart Ladegerät für Laptops, 100W USB-C Ladegerät für MacBook Pro | Bis zu... Bis zu 40% längere Akku-Lebensdauer für deinen Laptop*: Nach dem Anschließen erkennt das Ladegerät dein Laptop-Modell und bietet zwei Lademodi...

100W Schnellladen mit dauerhaft voller Ladeleistung: Liefert unter geeigneten Bedingungen dauerhaft bis zu 100W. Lade ein 14" MacBook Pro (M...

Klein, kompakt und smart: Das Anker Nano Netzteil mit Display und 45 Watt ist für mobile Geräte optimiert. Es lädt iPhone, iPad und Co. schnell auf und liefert optimierte Ladekurven, um den Akku zu schonen. Das Display zeigt das Endgerät an und liefert auch Echtzeitdaten. Meiner Meinung nach darf ein solches Netzteil in der Technik-Tasche für unterwegs nicht fehlen.

Angebot Anker Smart Ladegerät, Anker Nano 45W USB C Ladegerät mit Display GaN | Mit... Intelligente iPhone-Erkennung mit Schonmodus: Erkennt dein iPhone automatisch und passt die Ladeleistung smart an – für effizienteres, sicheres...

45W Schnellladen mit Leistungsanpassung: Bis zu 45W Power für cleveres Highspeed-Laden, das sich deinem Akku anpasst. Lade dein iPhone 17 Pro in nur...

Wer hingegen viele Geräte gleichzeitig aufladen will, greift zum Anker 140W USB-C Ladegerät, das gleich vier Anschlüsse und einen klappbaren Stecker mitbringt. Mit 140 Watt könnt ihr einen Laptop oder ein MacBook besonders schnell laden, doch auch das Laden mobiler Geräte ist ebenso zuverlässig möglich. Der Vorteil: Wenn ihr viele Geräte gleichzeitig ladet, bleibt für jedes immer noch viel Leistung übrig.

Angebot Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Netzteil | Smart... 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power dank modernster GaN-Technologie.

Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W USB-C Ports in nur 30 Minuten auf 50%.

Und wer noch mehr Leistung sucht, schaut sich das Anker Prime Netzteil mit 160 Watt an. Hier gefällt mir gut, dass es nur noch USB-C-Anschlüsse gibt – und davon gleich drei Stück. Auch hier gibt es den praktischen, einklappbaren Stecker, zudem ist ein Display mit dabei. Wer möchte, kann hier mehrere MacBooks gleichzeitig aufladen.

Angebot Anker Prime 160W USB C Ladegerät, 3 Ports kompakter GaN USB-C Ladeblock | Smart... 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke USB-C Ladegerät mit 3 Ports 160W Max. und ist...

140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder Bedingung mit maximaler Geschwindigkeit. Egal...

Das Anker Ladegerät mit 30 Watt ist ein echter Klassiker. Es ist winzig, lädt iPhone und iPad schnell auf und passt in jede Hosentasche.

Angebot Anker 30W USB C Ladegerät, GaN 511 Nano 3, PIQ 3.0 PPS Schnellladegerät | Netzteil... KLEIN ABER KRÄFTIG: Durch den Austausch von Silizium gegen Galliumnitrid (GaN) konnten wir 30W Leistung in ein winziges Ladegerät einbauen, das...

NEED FOR NANO: Aufgerüstet mit einer Ausgangsleistung von 30W, sodass du deine Ohrhörer, Smartphones, Tablets und sogar dein MacBook Air mit einem...

Die besten Ladestationen

Wer iPhone, Apple Watch und AirPods gemeinsam laden möchte, greift hier zu. Das iPhone lädt mit 25 Watt kabellos und wird dabei aktiv gekühlt. Darüber hinaus könnt ihr auch die Apple Watch und die AirPods fix aufladen und die Station sogar einklappen, wenn ihr sie mit auf Reisen nehmen wollt. Ziemlich praktisch und jetzt auf 115,99 Euro reduziert.

Angebot Anker Prime 3-in-1 Ladestation ,Qi2.2 25W, AirCool kabelloses Ladegerät | Kompakt... 25W ultra-schnelles MagSafe Laden: Liefert bis zu 25W magnetisches kabelloses Laden mit Qi2.2-Technologie. Lädt dein iPhone 17 Pro in nur 26 Minuten...

Kompakte kabellose Desktop-Ladestation: Das handflächengroße Design (9,5 × 6,0 × 3,1cm) spart wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und wiegt nur...

Noch moderner zeigt sich die Anker Prime Ladestation, die ebenfalls iPhone, Apple Watch und AirPods auflädt. Es ist nicht nur die modernste Technik an Bord, sondern auch ein Display mit einer interaktiven Ladeanzeige sowie eine Swipe- und App-Steuerung. Auch optisch kann die Ladestation überzeugen. Netzteil und Kabel liefert Anker gleich mit.

Angebot Anker Prime 3-in-1 Ladestation Qi2.2 25W mit Smart Display&TEC-Aktivkühlung... 25W ultraschnelles kabelloses Laden: Lade dein iPhone 17 Pro in nur 22 Minuten auf 50% – schneller als herkömmliches 25W Laden dank...

TEC-Aktivkühlung in Luft- und Raumfahrtqualität: Durch die integrierte TEC-Aktivkühlung bleibt dein Smartphone beim Laden unter 32°C. So wird...

Das sind die besten Powerbanks

Die Anker MagGo Powerbank 2 Pro ist die neueste und modernste Powerbank, die nicht nur 10.000 mAh bietet, sondern auch Qi2.2 mit 25 Watt sowie einen integrierten Lüfter. Der sorgt dafür, dass das iPhone nicht überhitzt und eine Schnellladung über einen längeren Zeitraum möglich ist. Gleichzeitig ist ein Display mit dabei, das Echtzeitdaten und Infos zur Akkugesundheit anzeigt. Sichert euch jetzt 20 Prozent Rabatt.

Angebot Anker MagGo Powerbank 2 Pro, Qi2.2 25W 10000mAh MagSafe Powerbank | Kabellose... Kabelloses 25W-Schnellladen: 25W kabellos laden – so schnell wie per Kabel. Lade dein iPhone 17 Pro in nur 10 Minuten auf 25% und in 25 Minuten auf...

Aktive Kühlung mit smartem Lüfter: Ein intelligenter Lüfter, zwei Luftkanäle und eine 3-lagige Graphenschicht halten die Temperatur unter 36°C...

Die Anker Prime Powerbank ist ein echtes Monster, da sie 26.250 mAh und bis zu 300 Watt Output bietet. Obwohl sie so viel Kapazität hat, ist sie weiterhin flugzeugtauglich und macht auch unterwegs eine gute Figur. Es gibt 2x USB-C und einmal USB-A, und durch die starke Leistung lassen sich auch MacBooks problemlos aufladen.

Angebot Anker Prime Powerbank, 26250mAh 300W Max, bidirektional, mit Display | 250W... 300W Maximalleistung & 140W Single-Port: Mit kraftvollen 300W Gesamtleistung über 2× USB-C und 1× USB-A versorgt die Powerbank zwei MacBook Pro...

26250mAh Kapazität & Flugzeug-konform: Mit 99,75Wh erfüllt sie die Handgepäck-Richtlinien. Versorgt ein iPhone 16 Pro bis zu 5-mal oder ein iPad...

Im Gegensatz dazu ist die Anker Nano Powerbank ultraschlank. Sie hält mit MagSafe magnetisch am iPhone und lädt es mit 15 Watt, was zwar kein Maximum ist, aber solide funktioniert. Wer unterwegs schnell nachtanken will, ohne einen großen Klotz mitzunehmen, ist hier an der richtigen Adresse.

Angebot Anker Nano magnetische ultraschlanke Powerbank Qi2 15W | 5000mAh, MagSafe-kompatibel... Ultra-schlanke, Qi2-kompatible magnetische Powerbank: Erlebe die Raffinesse einer nur 0,86 cm dünnen Powerbank, die mit 5000mAh zuverlässig für...

Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit: Lade schneller und sicherer – dank Qi2 MagSafe-Kompatibilität, kontinuierlichem Akkuschutz und kraftvoller...

Im Mittelfeld siedelt sich die Anker Nano Powerbank mit 10.000 mAh, 30 Watt und integriertem USB-C-Kabel an. Die handliche Powerbank eignet sich für unterwegs, da sie Smartphone und Tablet auch außerhalb der Reichweite von Steckdosen zuverlässig aufladen kann. Hinzu kommen zwei zusätzliche Anschlüsse, sodass man bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen kann.