BlackBerry: Comeback mit 5G-Smartphone samt Tastatur geplant

Erinnert ihr euch noch an die zahlreichen Geschäftsleute, für die ein BlackBerry das Nonplusultra der Kommunikation darstellte? Nach Apples Release der ersten iPhone-Generationen setzten noch immer viele Personen auf die Smartphones mit physischer Tastatur, die zudem über Business-Features und ein eigenes sicheres System zur Kommunikation verfügten. In den letzten Jahren wurde es aber still um die markante Konkurrenz Apples, Mitbewerber wie Samsung und Huawei liefen dem kanadischen Hersteller den Rang ab.

Mittlerweile, genauer gesagt seit 2016, werden BlackBerry-Geräte in Lizenz hergestellt und verfügen statt des früheren BlackBerry OS über ein Android-System, das vom Unternehmen BlackBerry gehärtet und für die eigenen Bedürfnisse modifiziert wird. Das aktuellste Modell von BlackBerry ist das KEY² LE aus dem Jahr 2018, das über Android 8.1 Oreo, einen Qualcomm SDM 636-Prozessor, 4 GB RAM und 32 bzw. 64 GB internem Speicher sowie einem MicroSD-Slot verfügt. Geladen wird das KEY2 LE per USB-C, zudem gibt es Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n/a/ac, NFC, GPS/GLONASS und LTE, und einen Fingerabdrucksensor. Der aktuelle Lizenznehmer TCL aus China gab aber in diesem Jahr an, keine weiteren BlackBerry-Geräte mehr herstellen zu wollen.

Neues BlackBerry soll Fokus auf Sicherheit legen

Wie nun unter anderem das Magazin t3n berichtet, soll ein neuer Lizenznehmer BlackBerrys im kommenden Jahr ein neues BlackBerry-Smartphone mit 5G-Support und der berühmten physischen Tastatur auf den Markt bringen. Das Startup Onward Mobility aus Texas in den USA arbeite gemeinsam mit dem Foxconn-Tochterunternehmen FIH für das Jahr 2021 an einem neuen BlackBerry-Release mit großem Fokus auf Sicherheit.

Weitere Details zum neuen Modell sind bisher noch nicht bekannt. Man darf allerdings gespannt sein, wie sich das Sicherheitskonzept des Smartphones auswirken wird. In Zeiten von Datenklau und immer höheren Ansprüchen an Privatsphäre im Internet könnte diese Eigenschaft ein erfolgsversprechendes Konzept darstellen, das vor allem im Business-Bereich mit vielen sensiblen Daten auf Interesse stoßen könnte. Sobald wir mehr zu diesem Thema erfahren, werden wir es auch natürlich wissen lassen.

Habt ihr in der Vergangenheit ein BlackBerry besessen? Wenn ja, für was habt ihr das Smartphone genutzt? Könnt ihr euch einen Wechsel zu einem solchen neuen Modell vorstellen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.