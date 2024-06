Blink Moments: Alle aufgezeichneten Ereignisse in einem Video

Das zu Amazon gehörende Unternehmen „Blink“ hat gestern mit Blink Moments eine neue Funktion für alle Blink Plus-Abonnenten vorgestellt. Mit Blink Moments werden alle von Blink-Kameras aufgezeichneten Bewegungsereignisse in einem nahtlosen Video wiedergegeben, das sich auch einfach speichern lässt. Der Rollout ist gestern gestartet und folgt nun sukzessive weltweit über die kommenden Wochen.

Blink bietet Kameras an, die ihr zum Beispiel für die Überwachung eures Zuhauses einsetzen könnt. Alle Aufnahmen können dabei in der dazugehörigen Blink-App (App-Store-Link) eingesehen werden. Dieser App hat Blink nun ein Update spendiert und dabei auch den Startbildschirm modernisiert, die Clip-Liste neugestaltet und die Benutzerfreundlichkeit der App erhöht.

Mit der Einführung von Blink Moments möchte Blink es seinen Kunden besonders einfach machen, das aufgezeichnete Videomaterial zu sichten. Die Kameras von Blink zeichnen Bewegungsereignisse auf, pro Haushalt sollen, laut Blink, im Schnitt drei Kameras im Einsatz sein. So entsteht auf täglicher Basis eine Fülle an Videomaterial. Über Blink Moments werden nun alle Bewegungsereignisse zu einem Clip zusammengefasst, was die Suche nach bestimmten Ereignissen einfacher machen dürfte. Blink Moments ist dabei mit allen batteriebetriebenen und Plug-In-Geräten von Blink kompatibel.

Wer die Kameras auch im Innenraum nutzt, findet unter Blink Moments dann auch zusammengeschnittene Clips, die das Alltagsleben zeigen. Wer mag, kann diese dann auch mit Freunden oder Bekannten teilen.

Blink Moments nur im Abo verfügbar

Blink Moments ist nur im Blink Plus-Abonnement verfügbar, das 10 Euro pro Monat oder 100 Euro pro Jahr kostet. Im Abo sind außerdem Zusatzfunktionen wie Personenerkennung, Aufzeichnung der Live-Ansicht, bis zu 30 Tage Cloud-Speicher und Videoaufzeichnung mit Bewegungserfassung enthalten. Außerdem können Kunden über die Blink-App bis zu 90 Minuten ununterbrochene Live-Videos pro Session streamen.

Das Update wird derzeit ausgerollt und sollte in den kommenden Wochen weltweit verfügbar sein.