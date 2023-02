Blitzer-App: Geldbuße auch bei Nutzung durch Mitfahrende

Mittlerweile bin ich seit 18 Jahren mit dem Auto unterwegs und wurde bisher ein einziges Mal geblitzt. Sicherlich hätte mich in dieser Situation ein „Gefahrenmelder“ gerettet, denn ich habe mitten in der Nacht in einer Baustelle auf der Autobahn die 60er-Schilder übersehen und war mit rund 80 km/h unterwegs.

Neben spezialisierten Geräten gibt es mit Blitzer.de auch eine mehr als bekannte App, die quasi den ersten Platz in den App Store Verkaufscharts gepachtet hat. Es scheint also die eine oder andere Person zu geben, die sich für die Nutzung einer solchen App interessiert.

Falls ihr im Auto auf die pfiffige Idee kommt, das iPhone mit der Blitzer-App in die Hände einer mitfahrenden Person zu drücken, dann solltet ihr euch durchlesen, was das Oberlandesgericht Karlsruhe in diesem Monat entschieden hat: „Geldbuße auch bei Nutzung einer „Blitzer-App“ durch eine Beifahrerin“, heißt es in einer Mitteilung über ein Urteil von Anfang Februar. Bereits das Amtsgerichts Heidelberg hatte im vergangenen Oktober so entschieden.

Das Oberlandesgericht hat außerdem ausgeführt, dass ein von § 23 Abs. 1c Satz 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verbotenes Verhalten nicht nur dann vorliegt, wenn der Fahrer selbst eine App zur Warnung vor Verkehrsüberwachungsmaßnahmen aktiviert hat. Verboten und bußgeldbewehrt ist vielmehr auch die Nutzung der auf dem Mobiltelefon eines anderen Fahrzeuginsassen installierten und aktivierten „Blitzer-App“, soweit sich der Fahrer die Warnfunktion der App zunutze macht.

Konkret wurde dem Mann vorgeworfen, im Januar 2022 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Heidelberg gefahren zu sein. Bei einer Kontrolle hat er ein in der Mittelkonsole liegendes Smartphone seiner Beifahrerin bewusst zur Seite geschoben. Ihm war bekannt, dass darauf eine Blitzer-App in Betrieb war. Gegen ihn wurde eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro verhängt, das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.