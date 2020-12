Bluestein bietet ein günstiges magnetisches Lederarmband für die Apple Watch an

Mit Bluestein haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Während wir bei kleinen eBay- und Amazon-Händler zum Teil schon die abenteuerlichsten Armbänder zugeschickt bekommen haben, ist bei Bluestein bisher immer alles sehr gut gelaufen – und das zu einem durchaus sehr konkurrenzfähigen Preis. Nun hat Bluestein ein neues Produkt auf Lager: Das magnetische Lederarmband.

Wenn ihr die Bilder seht, denkt ihr euch sicherlich: So etwas habe ich doch schon mal gesehen? Korrekt. Apple bietet diese Form des Armbands seit dem Herbst an – aus Echtleder und zum Preis von knapp 100 Euro in vier verschiedenen Farben.

Bluestein setzt für seine Variante, die übrigens in sechs verschiedenen Farben erhältlich ist, auf ein Kunstleder. Das macht dieses Armband natürlich deutlich günstiger, ihr bezahlt nur 39,95 Euro. Zudem gibt es noch mal 20 Prozent Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode „Neu“ einlöst. Am Ende landet ihr so bei 31,96 Euro – und das bei kostenlosem Versand.

das magnetische Lederarmband im Bluestein-Shop kaufen

Leider ist das Einlösen des Gutscheins im neu gestalteten Shop von Bluestein etwas trickreich. Ihr könnt den Rabattcode nur bei einer Bezahlung per Kreditkarte einlösen – das Feld versteckt sich dort ganz unten. Es besteht aber die Möglichkeit, den Gutscheincode dort einzulösen und dann im Browser zwei Seiten zurück zu wechseln, um dann den unkomplizierten Express-Checkout via Apple Pay oder PayPal zu nutzen.

Wir haben uns die Armband bisher übrigens noch nicht persönlich angeschaut, haben aber bereits Testmuster der verschiedenen Farbvarianten bestellt. Wir melden uns dann bald noch einmal mit eigenen Eindrücken bei euch.