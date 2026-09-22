BookSafe: Praktische App macht aus dem Bücherregal eine persönliche Datenbank

Wer gerne liest, kennt das Problem: Irgendwann verliert man den Überblick darüber, welche Bücher bereits im Regal stehen, was man gerade liest und welcher Titel eigentlich noch auf der Wunschliste wartet. An dieser Stelle kommt BookSafe (App Store-Link) ins Spiel. Die App für iPhones, iPads und die Apple Watch versteht sich als persönlicher Buchmanager und bündelt Bibliothek, Lesefortschritt, Wunschliste und Statistiken in einer Oberfläche. Bücher lassen sich per ISBN-Scan hinzufügen, wobei Titel, Autor, Cover und Verlag automatisch aus mehreren Buchdatenbanken übernommen werden. Funktioniert der Barcode nicht, kann BookSafe inzwischen sogar die aufgedruckte ISBN erkennen, oder man trägt die Daten klassisch von Hand ein.

In der eigenen Bibliothek können Bücher nach Status wie „Ungelesen“, „Lese ich gerade“, „Fertig“, „Abgebrochen“, „Gehört“ oder „Wunschliste“ organisiert werden. Dazu kommen Tags, Notizen, Bewertungen und persönliche Leselisten. Besonders praktisch für Serienfans: BookSafe gruppiert Bände automatisch und zeigt auch Lücken innerhalb einer Reihe an. Dabei werden unterschiedliche Ausgaben berücksichtigt, etwa Hardcover, Taschenbuch, E-Book oder Hörbuch. Selbst ungewöhnliche Zwischenbände wie „8.5“ sollen korrekt einsortiert werden.

BookSafe will allerdings deutlich mehr sein als nur ein hübscher Bücherkatalog. Lese-Sessions lassen sich mit einem Timer erfassen, inklusive Fortschritt, Leseserie und Auswertungen zum eigenen Tempo. Statistiken zeigen unter anderem gelesene Bücher, Seitenzahlen, Genres und Lesejahre. Dazu kommen Erfolge, Abzeichen und ein frei definierbares Jahresziel. Ein besonderes Detail ist die „Year in Review“-Funktion, die das persönliche Lesejahr mit Kennzahlen, den Top-3-Büchern und einer animierten Rückschau aufbereitet. Wer seine Fortschritte gerne teilt, kann daraus außerdem entsprechende Bilder oder Story-Inhalte erzeugen.

Ebenfalls integriert: Wunschliste mit Countdown

Auch für Bücher, die noch gar nicht erschienen sind, bringt BookSafe ein paar nette Extras mit. Auf der Wunschliste können kommende Titel inklusive Veröffentlichungsdatum gespeichert werden. Ein Countdown informiert darüber, wie lange es bis zum Erscheinungstermin dauert, und Widgets bringen das nächste Release sogar auf den Home- oder Sperrbildschirm. Am Veröffentlichungstag darf es dann ein kleines digitales Feuerwerk geben. Auch ausgeliehene Bücher lassen sich inklusive Quelle, Rückgabedatum und Erinnerung, bevor die Leihfrist endet, verwalten.

BookSafe ist seit dem App Store-Start am 6. August dieses Jahres inzwischen deutlich stärker ins Apple-Ökosystem gewachsen. Neben iPhone und iPad unterstützt die App auch die Apple Watch: Lese-Sessions können direkt am Handgelenk gestartet, pausiert und beendet werden, und das sogar ohne verbundenes iPhone. Zwischen iPhone und iPad synchronisiert sich die Bibliothek über die private iCloud, ohne dass ein separates Konto notwendig ist. Dazu kommen eine speziell für das iPad angepasste Oberfläche und Widgets. Voraussetzung sind aktuell rund 19 MB an freiem Speicherplatz und iOS 18.0 beziehungsweise iPadOS 18.0. Für die Apple Watch wird watchOS 11.0 oder neuer benötigt.

Beim Geschäftsmodell geht das komplett in deutscher Sprache nutzbare BookSafe einen vergleichsweise unkomplizierten Weg: Bis zu 50 Bücher lassen sich kostenlos verwalten, sämtliche Funktionen sind dabei grundsätzlich verfügbar. Wer mehr Bücher katalogisieren möchte, kann BookSafe Pro über einen einmaligem In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro freischalten. Erfreulich ist auch der Datenschutzansatz, denn es bedarf keiner Anmeldung, und es wird auf Werbung und Tracking verzichtet. Die Daten verbleiben auf dem Gerät beziehungsweise in der privaten iCloud, zusätzlich kann die komplette Bibliothek als Datei gesichert und später wiederhergestellt werden.