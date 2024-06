Bosch Smart Camera App jetzt in Version 2.5.0 verfügbar

In meinem neuen Zuhause setze ich auf Bosch Smart Home und habe euch ja schon ausführliche Testberichte zur Rolladensteuerung und zum Tür-Fenster-Kontakt präsentiert. Da sich den Innenausbau in die Länge zieht, stelle ich euch weitere Komponenten des Systems erst später vor. Auch die Außenwände müssen noch gedämmt werden, was bedeutet, dass ich Kameras erst später anbringe. Falls ihr auf die Kameras von Bosch Smart Home setzt, könnt ihr die Geräte zusammen mit der Bridge verwenden. Allerdings kann man die Überwachungskameras auch autark betreiben, wenn man die Bosch Smart Camera App (App Store-Link) nutzt.

Und die Bosch Smart Camera App hat ein großes Update auf Version 2.5.0 erhalten und bringt folgende Neuerungen mit.

Neue Funktionen

Einführung eines speziellen rot/gelb Blinkmusters für die Status-LED der Innenkamera II. Dieses Blinkmuster weist auf ein nicht erfolgreich durchgeführtes Firmware-Update hin.

Begrenzung des automatischen sowie manuellen Alarms der Innenkamera II auf eine maximale Dauer von 180 Sekunden.

Einführung diverser Standardwerte, wie beispielsweise „Status-LED der Kamera aus“, für Kameras, die fortan mit der Firmware 8.81.21 oder höher neu angelernt werden.

Für eine in das Bosch Smart Home System integrierte Innenkamera II funktioniert innerhalb definierter Automationen die Bewegungserkennung auch dann, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Auflistung von fortan neu angelernter Innenkameras II unter deren SSID-Namen in den Router-Einstellungen, damit Kameras auf dem Router einfacher identifiziert werden können. Ihr findet den SSID-Namen eurer Innenkamera II auf der Unterseite des Kamerafußes.

Verbesserung der allgemeinen Netzwerkstabilität.

Erhöhung der Sensitivität bei der Geräuscherkennung für Audio-Ereignisse. Damit können vor allem im Bereich geringerer Geräuschlautstärke einfacher Anpassungen für den Schwellwert vorgenommen werden.

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II lässt weiterhin auf sich warten

Ende August 2023 hat Bosch die Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II angekündigt, die mit verbesserten Funktionen eigentlich Anfang 2024 erscheinen sollte. Diesen Zeitplan konnte man nicht einhalten und man hat mir zuletzt im März versichert, dass man „mit Hochdruck am Release der Kamera arbeitet“. Auch zwei Monate später ist die Kamera nicht erhältlich. Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor und wir hoffen, dass ein Start in Kürze erfolgt. Sobald wir mehr Details wissen, reichen wir diese natürlich an euch weiter. Auch ich möchte die neue Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II liebend gern in Anthrazit an meine Hauswand schrauben, wobei ich noch keinen Zeitdruck habe, da die Dämmung ja noch nicht fertig ist.

