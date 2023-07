Bosch Smart Home bringt weitere Geräte in HomeKit

Das Bosch Smart Home System hat per Update weitere Geräte in HomeKit verfügbar gemacht. Der noch relativ neue Bosch Smart Home Controller II bringt jetzt auch die Licht-/Rollladensteuerung II, das Heizkörper-Thermostat II, das Raumthermostat II 230V und das Relais in HomeKit. Nach dem Update der Firmware können diese Geräte auch mit Siri genutzt werden. Gleichzeitig können ein Großteil der Daten vom Bosch Smart Home Controller der ersten Generation auf den neuen Bosch Smart Home Controller II übertragen werden.

Das Juli Update hält auch ein neues Firmware-Update auf Version 2.8 für den Zwischenstecker kompakt bereit. Diese unterstützt eine Sicherheitsfunktion im Falle des Verwendungszweckes „Heizung“. Beim einem Ausfall der Funkverbindung schaltet der Zwischenstecker das angeschlossene Gerät automatisch aus. Zudem kann der Universalschalter nun zu Favoriten hinzugefügt werden, um zugeordnete Funktionen einsehen und überprüfen zu können sowie direkt zu den Geräteeinstellungen zu gelangen.

Das Update für den Smart Home Controller wird ab heute verteilt und steht voraussichtlich allen Kunden und Kundinnen ab morgen zur Verfügung.

Bosch Smart Home am Prime Day günstiger

