BowFlex T6 und T16: Laufbänder verbinden sich mit Apple Watch und Galaxy Watch

Wer zu Hause auf dem Laufband trainiert, kennt das Problem: Die Werte auf der Smartwatch stimmen nicht immer mit den Angaben des Fitnessgeräts überein. BowFlex will damit bei seinen neuen Laufbändern T6 und T16 Schluss machen, denn beide Modelle unterstützen jetzt Apple GymKit und Samsung Galaxy Watch Tap-to-Connect. Damit zieht eine Funktion ins HomeGym ein, die bislang vor allem von ausgewählten Studiogeräten bekannt ist. Die Kopplung funktioniert unkompliziert: Uhr an den Kontaktpunkt der Konsole halten, verbinden und loslaufen.

Nach der Verbindung werden die Herzfrequenz der Smartwatch und die Trainingsdaten des Laufbands miteinander synchronisiert. So sollen die erfassten Werte besser zusammenpassen und sich direkt in die gewohnte Fitness-Dokumentation integrieren lassen. Gerade für alle, die ihre Workouts regelmäßig über die Apple Watch oder eine Samsung Galaxy Watch verfolgen, dürfte das den Trainingsalltag deutlich angenehmer machen. Separate Aufzeichnungen und unterschiedliche Messwerte gehören damit zumindest teilweise der Vergangenheit an.

Auch abseits der Smartwatch-Anbindung haben die BowFlex-Modelle einiges zu bieten. Der MaxReact-Antrieb soll schnelle und dynamische Trainingswechsel ermöglichen, während die Geschwindigkeit von 0,8 bis 20 km/h sowohl lockere Laufeinheiten als auch intensive Intervalle abdeckt. Für zusätzliche Herausforderungen sorgt die elektronisch verstellbare Steigung von bis zu 15 Prozent. Hinzu kommen eine großzügige Lauffläche mit FlexZone-Dämpfung, ein QuickDial-Drehregler sowie zwei individuell programmierbare Intervalltasten, mit denen sich das Tempo schnell anpassen lässt.

T6 oder T16: Funktionalität trifft Entertainment

Der größte Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in der Ausstattung der Konsole. Das BowFlex T6 konzentriert sich auf die Trainingsfunktionen und richtet sich damit an alle, die beim Laufen vor allem ihre Leistungsdaten im Blick behalten möchten. Das T16 setzt eine Schippe drauf und bringt einen 15,6 Zoll großen HD-Touchscreen mit. Der Bildschirm erweitert das Training um zusätzliche Möglichkeiten für Entertainment und die Nutzung digitaler Inhalte. Damit positioniert BowFlex das T16 als komfortablere Premium-Variante für längere Laufeinheiten zu Hause.

Bei der Software setzt BowFlex auf Flexibilität statt verpflichtender Zusatzkosten. Beide Laufbänder lassen sich mit der JRNY-App und verschiedenen Fitness-Apps verbinden, ohne dass dafür zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist. Nutzer und Nutzerinnen können ihre Trainingsdaten damit in bestehende digitale Fitness-Routinen einbinden und die Geräte nutzen, ohne sich automatisch an ein Bezahlmodell zu binden. Weitere Infos zu den BowFlex-Laufbändern gibt es auf der offiziellen Website des Herstellers.