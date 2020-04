Bridge! 3: Neues Brückenbau-Spiel im App Store veröffentlicht

Freunde von Brückenbau-Spielen wie Bridge Constructor sollten nun aufhorchen: Mit Bridge! 3 (App Store-Link) hat es ein weiteres Spiel dieses Genres in den deutschen App Store geschafft. Verantwortlich für das mit einmalig 4,49 Euro zu bezahlende Spiel für iPhone und iPad sind Silent Labs als Entwickler sowie Aerosoft als Publisher. Der Download von Bridge! 3 nimmt etwa 988 MB in Anspruch, zudem sollte man mindestens über iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät verfügen. Erfreulicherweise kann die Neuerscheinung auch gleich vom Start weg in deutscher Sprache genutzt werden.

„Lasse deiner Kreativität als Brückenbauer freien Lauf und nehmen die Herausforderung an, sich als wahrer Meister des Brückenbaus zu beweisen“, erklären die Macher im App Store. „Als Tragwerksplaner und Konstrukteur trägst du die Verantwortung für eine perfekte statische Tragfähigkeit der Brücke. In Bridge! 3 hast du die Möglichkeit, deine Brücken und deren Tragfähigkeit optimal zu planen.“

Tragfähigkeit – das ist das vorherrschende Thema in Bridge! 3. Im Spiel dreht sich alles um die Konstruktion einer statisch einwandfreien Brücke, um Hindernisse und Schluchten sicher zu passieren. In insgesamt 20 Missionen müssen Spieler im Rahmen eines vorgegebenen Budgets ihre eigene Brücke entwerfen und deren Tragfähigkeit bis aufs Äußerste testen.

Spezialbauteile und Level-Editor inklusive

Die Missionen lassen sich darüber hinaus auch in insgesamt drei Schwierigkeitsgraden absolvieren, zudem gibt es verschiedene, zur jeweiligen Situation passende Brückenarten wie Hänge-, Balken- oder Bogenbrücken. Im Verlauf der Konstruktion lassen sich vom Spieler auch Spezialbauteile wie Booster, Katapulte oder Sprungschanzen integrieren.

Besonders toll: Bridge! 3 verfügt auch über einen Level-Editor. Mit diesem können eigene Level und Missionen geschaffen und dann mit anderen Spielern geteilt werden. So wird für kontinuierliche Abwechslung und immer neue Spielanreize gesorgt. Wer Bridge! 3 lieber auf einem größeren Screen spielen möchte, findet noch eine Windows-Version für 12,99 Euro bei Steam, auch eine Nintendo Switch-Variante ist im eShop vorhanden. Den offiziellen Trailer zum Spiel haben wir euch abschließend auch noch eingebunden.