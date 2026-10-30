Budget Flow: Praktisches Haushaltsbuch ist in Version 4.0 erschienen

Über das Haushaltsbuch Budget Flow (App Store-Link) haben wir hier bei uns im Blog bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung für iPhones, iPads, den Mac und die Apple Watch wird im deutschen App Store mit sehr guten 4,7 Sternen bewertet und stammt vom deutschen Entwickler Fabian Hasse aus Bad Wünnenberg. Nun hat uns Fabian Hasse mitgeteilt, dass er sein Haushaltsbuch auf Version 4.0 aktualisiert hat.

Mit dem größeren Update auf v4.0.0 erhält Budget Flow eine umfassende Rundumerneuerung. Die Finanz-App wurde auf eine komplett neue Architektur umgestellt und setzt bei der Benutzeroberfläche nun weitgehend auf SwiftUI. Das soll nicht nur für eine verbesserte Performance und ein flüssigeres Nutzungserlebnis sorgen, sondern auch eine moderne technische Grundlage für kommende Funktionen und Weiterentwicklungen schaffen. Neben dem grundlegenden Umbau hat der Entwickler auch an zahlreichen Details geschraubt, die den täglichen Umgang mit den eigenen Finanzen komfortabler machen sollen.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Datensicherung: Der vollständig überarbeitete Backup-Mechanismus ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen auf Apple-Geräten jetzt optional, ihre Finanzdaten direkt im iCloud Drive zu sichern. Damit werden geräteübergreifende Backups deutlich einfacher. Auch bei der Transaktionsverwaltung gibt es praktische Ergänzungen: Rückerstattungen lassen sich ab sofort direkt aus bestehenden Buchungen erstellen, wahlweise per Wischgeste oder über das Kontextmenü. In geteilten Haushaltsbüchern können außerdem die zugeordneten Personen für mehrere Transaktionen gleichzeitig geändert oder entfernt werden. Bei der Mehrfachbearbeitung lassen sich zudem sämtliche Transaktionen über einen neuen Button auf einmal auswählen oder abwählen.

Bessere Suche, übersichtlichere Auswertungen und kleine Details

Auch die Navigation und Übersicht wurden weiter verbessert. Kategorien und andere Einträge lassen sich in der Filteransicht jetzt gezielt durchsuchen. Über die globale Suche können außerdem wiederkehrende Transaktionen gefunden werden. Währungen lassen sich ab sofort als Favoriten markiert werden, so dass sie in der Währungsliste schneller zur Verfügung stehen. Für eine bessere Lesbarkeit sorgen Tausender-Trennzeichen, die bereits während der Betragseingabe angezeigt werden. Im Kreisdiagramm des Dashboards erscheinen nun zusätzlich die jeweiligen Kategorie-Icons, und eine neue erweiterte Einstellung ermöglicht es darüber hinaus, vorgeschlagene Kategorien und Tags weiterhin in ihren regulären Gruppen anzuzeigen. Auch die Emoji-Eingabe im kompakten Modus wurde angepasst: Statt einer eigenen Eingabelösung kommt jetzt die Standardtastatur zum Einsatz, wodurch sich Emojis bequem über die integrierte Suche finden lassen.

Abgerundet wird das Update durch ein überarbeitetes Onboarding, das neuen Nutzern und Nutzerinnen und Nutzern den Einstieg erleichtern soll. Besonders interessant ist außerdem die neu hinzugefügte Unterstützung für das iPhone Duo. Dafür wurde die Benutzeroberfläche vollständig an dessen Display-Layout angepasst. Zusätzlich verspricht Version 4.0.0 weitere Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen, die das Nutzungserlebnis insgesamt abrunden.

Budget Flow in Version 4.0.0 kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden. Die Nutzung der Vollversion ist kostenpflichtig und kostet 4,99 Euro pro Monat bzw. 29,99 Euro pro Jahr. Auch ein Einmalkauf in Höhe von 69,99 Euro ist vorhanden. Die Anwendung benötigt iOS/iPadOS 16.0, macOS 13.0 oder watchOS 9.0 oder neuer und ist rund 226 MB groß. Weitere Infos zu Budget Flow gibt es auch auf der offiziellen Website zur App.