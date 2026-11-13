Es gibt Apps auf dem Mac, ohne die ich nicht mehr arbeiten kann. Das sind Dauerbrenner wie CopyLess, aText oder Things, aber auch kleinere Apps wie CleanShot X, PullTube oder Mactracker. Wer sich die Arbeit erleichtern will, kann sich jetzt 44 Mac-Apps im neuen Black-Friday-Deal bei BundleHunt ansehen. Ihr müsst nicht alle Apps kaufen, sondern könnt eure Favoriten auswählen. Diese Apps lohnen sich dabei besonders:

Mountain Duck 5 : Server und Cloud-Speicher direkt im Finder anbinden.

: Server und Cloud-Speicher direkt im Finder anbinden. Commander One PRO : Finder-Alternative mit vielen Extra-Funktionen.

: Finder-Alternative mit vielen Extra-Funktionen. Fluent 2 : KI-Programm, das den Inhalt auf dem Desktop analysieren kann.

: KI-Programm, das den Inhalt auf dem Desktop analysieren kann. Sportsbar : Kleines Tool für die Menüleiste, das Sportergebnisse anzeigt.

: Kleines Tool für die Menüleiste, das Sportergebnisse anzeigt. SwifDoo PDF : All-in-One-PDF-Programm mit umfassenden Werkzeugen.

: All-in-One-PDF-Programm mit umfassenden Werkzeugen. Hier alle Programme entdecken

Nachdem ihr euer Bundle zusammengestellt habt, könnt ihr im letzten Bestellschritt per Kreditkarte, PayPal oder WeChat bezahlen. Danach stehen alle Programme sofort zur Nutzung bereit, da die Lizenzen direkt nach dem Kauf verfügbar sind.