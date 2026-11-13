BundleHunt startet Black-Friday-Deal mit 44 spannenden Mac-Apps

BundleHunt startet Black-Friday-Deal mit 44 spannenden Mac-Apps

Wählt einfach eure Favoriten aus

Freddy7 Kommentare zu BundleHunt startet Black-Friday-Deal mit 44 spannenden Mac-Apps
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Bundlehunt Aktion

Es gibt Apps auf dem Mac, ohne die ich nicht mehr arbeiten kann. Das sind Dauerbrenner wie CopyLess, aText oder Things, aber auch kleinere Apps wie CleanShot X, PullTube oder Mactracker. Wer sich die Arbeit erleichtern will, kann sich jetzt 44 Mac-Apps im neuen Black-Friday-Deal bei BundleHunt ansehen. Ihr müsst nicht alle Apps kaufen, sondern könnt eure Favoriten auswählen. Diese Apps lohnen sich dabei besonders:

  • Mountain Duck 5: Server und Cloud-Speicher direkt im Finder anbinden.
  • Commander One PRO: Finder-Alternative mit vielen Extra-Funktionen.
  • Fluent 2: KI-Programm, das den Inhalt auf dem Desktop analysieren kann.
  • Sportsbar: Kleines Tool für die Menüleiste, das Sportergebnisse anzeigt.
  • SwifDoo PDF: All-in-One-PDF-Programm mit umfassenden Werkzeugen.
  • Hier alle Programme entdecken

Nachdem ihr euer Bundle zusammengestellt habt, könnt ihr im letzten Bestellschritt per Kreditkarte, PayPal oder WeChat bezahlen. Danach stehen alle Programme sofort zur Nutzung bereit, da die Lizenzen direkt nach dem Kauf verfügbar sind.


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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Für den Mac

Kommentare 7 Antworten

  1. Vorsicht vor dem „Bundle“ – spätestens beim nächsten Upgrade oder der Abo-Verlängerung gibt es gar keinen Rabatt und man muß viel Geld ausgeben für Apps, die es allesamt schon mehrfach gibt.

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  3. früher hab ich mich auf solche Bundles immer gefreut !
    man musste zwar immer das GANZE Paket kaufen, aber lohnte sich meist trotzdem – weil immer 2 oder 3 echte Highlights dabei waren.
    inzwischen kann man sich alles nach BEDARF zusammenstellen, was zunächst deutlich cooler erscheint – aber seitdem m.E. wirklich fast nur noch Müll enthält. Hab mir auf diesem Weg schon ewig nix mehr gekauft.

    Antworten

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