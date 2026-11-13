Es gibt Apps auf dem Mac, ohne die ich nicht mehr arbeiten kann. Das sind Dauerbrenner wie CopyLess, aText oder Things, aber auch kleinere Apps wie CleanShot X, PullTube oder Mactracker. Wer sich die Arbeit erleichtern will, kann sich jetzt 44 Mac-Apps im neuen Black-Friday-Deal bei BundleHunt ansehen. Ihr müsst nicht alle Apps kaufen, sondern könnt eure Favoriten auswählen. Diese Apps lohnen sich dabei besonders:
- Mountain Duck 5: Server und Cloud-Speicher direkt im Finder anbinden.
- Commander One PRO: Finder-Alternative mit vielen Extra-Funktionen.
- Fluent 2: KI-Programm, das den Inhalt auf dem Desktop analysieren kann.
- Sportsbar: Kleines Tool für die Menüleiste, das Sportergebnisse anzeigt.
- SwifDoo PDF: All-in-One-PDF-Programm mit umfassenden Werkzeugen.
- Hier alle Programme entdecken
Nachdem ihr euer Bundle zusammengestellt habt, könnt ihr im letzten Bestellschritt per Kreditkarte, PayPal oder WeChat bezahlen. Danach stehen alle Programme sofort zur Nutzung bereit, da die Lizenzen direkt nach dem Kauf verfügbar sind.
Kommentare 7 Antworten
Vorsicht vor dem „Bundle“ – spätestens beim nächsten Upgrade oder der Abo-Verlängerung gibt es gar keinen Rabatt und man muß viel Geld ausgeben für Apps, die es allesamt schon mehrfach gibt.
Bei jeder App steht dabei um was für eine Lizenz es sich handelt.
Und warum steht das nicht im Text,ach ja genau deshalb.
früher hab ich mich auf solche Bundles immer gefreut !
man musste zwar immer das GANZE Paket kaufen, aber lohnte sich meist trotzdem – weil immer 2 oder 3 echte Highlights dabei waren.
inzwischen kann man sich alles nach BEDARF zusammenstellen, was zunächst deutlich cooler erscheint – aber seitdem m.E. wirklich fast nur noch Müll enthält. Hab mir auf diesem Weg schon ewig nix mehr gekauft.
Dito 😵💫
Ich auch. Artcraft kann alles und ist umsonst
Hat für mich seinen Reiz schon lange verloren.