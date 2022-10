Calendar 366: Update für iOS mit Sperrbildschirm-Widgets und Fokus-Filter

Während zahlreiche Kalender-Apps auf ein wiederkehrendes Abonnement setzen, muss man den Calendar 366 (App Store-Link) nur einmal bezahlen – aktuell werden für die Universal-App für iPhones, iPads und die Apple Watch 7,99 Euro im App Store fällig. Auch eine separate macOS-App ist vorhanden, die sich momentan mit 14,99 Euro bezahlen lässt.

Auch der Entwickler von Calendar 366, Vincent Miethe, ist immer wieder fleißig und passt seine Anwendung mit neuen Features und Fehlerbehebungen an die Wünsche der Kundschaft an. So auch jetzt geschehen mit dem neuesten Update auf Version 2.5.1, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht.

Vincent Miethe bezeichnet die Aktualisierung als „Feature-Update für iOS 16“, denn die nun hinzugefügten Funktionen konzentrieren sich auf das neue mobile Betriebssystem von Apple und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten. So gibt es laut Entwickler nun neue Widgets für den Sperrbildschirm, zudem lässt sich die aktive Kalendergruppe für einen Fokus-Filter definieren. Das sind die neuen Lockscreen-Widgets im Detail:

Datum (kreisförmig und rechteckig)

(kreisförmig und rechteckig) Anstehende Termine und Erinnerungen (kreisförmig und rechteckig)

(kreisförmig und rechteckig) Monat (rechteckig)

(rechteckig) Neuer Termin (kreisförmig)

(kreisförmig) Neue Erinnerung (kreisförmig)

(kreisförmig) Anstehende Termine (inline)

Die Sperrbildschirm-Widgets von Calendar 366 können auf dem üblichen Wege bei der Erstellung oder Änderung der Lockscreens hinzugefügt werden. Sollten die Widgets in der Liste nach Aktualisierung von Calendar 366 noch nicht sofort zu sehen sein, hilft es, das iPhone einmal aus- und wieder einzuschalten. Das Update auf Version 2.5.1 von Calendar 366 ist für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos.