Cambridge Audio Spira: Neuer Plattenspieler mit Bluetooth und in fünf Farben

Cambridge Audio bringt mit dem Spira einen neuen Plattenspieler auf den Markt, der den klassischen Vinylgenuss mit moderner Ausstattung verbinden will. Das Modell richtet sich an alle, die unkompliziert in die Welt der Schallplatten einsteigen oder ihre bestehende Anlage erweitern möchten. Ein vormontierter Tonabnehmer von Audio-Technica und ein integrierter Phono-Vorverstärker machen die Inbetriebnahme besonders einfach. Dazu kommt ein Design, das sich mit fünf matten Farbvarianten an unterschiedliche Wohnstile anpassen lässt.

Beim Spira steht eine möglichst unkomplizierte Bedienung im Vordergrund. Der Tonabnehmer ist bereits montiert und ausgerichtet, so dass vor dem ersten Abspielen keine aufwendige Justage erforderlich ist. Auch beim Wechsel zwischen LPs und Singles bleibt es bequem: Die Drehzahlen von 33⅓ und 45 Umdrehungen pro Minute lassen sich elektronisch umschalten. Das riemengetriebene Laufwerk setzt auf einen 1,8 Kilogramm schweren Stahlteller, einen Aluminiumtonarm und eine lackierte Holzzarge. Der Motor überträgt seine Kraft über einen Riemen auf einen Subteller.

Bei den Anschlussmöglichkeiten zeigt sich der Spira flexibel, denn dank des integrierten Phono-Vorverstärkers lässt er sich direkt mit einem geeigneten Line-Eingang am Verstärker oder mit Aktivlautsprechern verbinden. Ein zusätzlicher Phono-Preamp ist dann nicht notwendig. Wer bereits einen separaten Phono-Vorverstärker oder einen Verstärker mit MM-Phono-Eingang besitzt, kann die interne Phono-Stufe umgehen. Als dritte Option steht ein integrierter Bluetooth-Sender bereit, der die Musik kabellos an kompatible Lautsprecher oder Kopfhörer überträgt. Damit funktioniert der Plattenspieler auch ohne klassische HiFi-Verkabelung und separaten Kopfhörerverstärker.

Solide Technik mit Spielraum für Upgrades

Auch bei der Ausstattung setzt Cambridge Audio auf Flexibilität. Gegengewicht und Antiskating lassen sich einstellen, um den Tonarm an den verwendeten Tonabnehmer anzupassen. Die abnehmbare Headshell erleichtert zudem einen späteren Systemwechsel. Wer zunächst beim serienmäßigen Tonabnehmer bleiben möchte, kann alternativ den Nadeleinschub gegen den elliptischen Audio-Technica 3600LE austauschen. So lässt sich die Abtastung verbessern, ohne gleich den kompletten Tonabnehmer ersetzen zu müssen. Die bereits vorhandene Grundeinstellung bleibt bei diesem Upgrade erhalten.

Für einen möglichst ruhigen Lauf sorgen mehrere konstruktive Details. Der massive Stahlteller soll unerwünschte Vibrationen reduzieren und eine gleichmäßige Wiedergabe unterstützen. Eine Filzmatte dient als Auflage für die Schallplatte und hilft, Resonanzen sowie ein Verrutschen der Platte zu begrenzen. Schwingungsdämpfende Füße reduzieren die Übertragung von Erschütterungen auf das Laufwerk. Für den Anschluss an externe Phono-Vorverstärker oder einen MM-Eingang ist außerdem ein Erdungsanschluss vorhanden, der Brummstörungen entgegenwirken soll.

Fünf Farben für jeweils 349 Euro

Beim Design setzt Cambridge Audio auf eine bunte Auswahl statt des üblichen Einheitslooks: Der Spira ist in mattem Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Orange erhältlich. Die Farbpalette ist auf die aktiven Stereolautsprecher der L/R-Serie abgestimmt und umfasst die Modelle L/R S, L/R M und L/R X. Preislich bleibt der Plattenspieler bei allen Farbvarianten gleich: Er kostet 349 Euro. Der Cambridge Audio Spira ist ab sofort über den autorisierten Fachhandel bestellbar, weitere Infos finden sich auf der Produktseite des Herstellers.