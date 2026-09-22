Canua: Das Komoot für Wassersport mit zahlreichen neuen Funktionen in Version 3.0

Im Juni dieses Jahres hat das Team von Canua (App Store-Link), der bekannten Wassersport-Navigations- und Tourenplaner-App, ein großes Update auf Version 3.0 veröffentlicht. Auch in den darauf folgenden Aktualisierungen hat sich bis zu diesem Monat so einiges getan. Wir halten euch daher auf dem Laufenden, welche neuen Features die App jetzt bietet.

Mit Version 3.0 baut Canua unter anderem die Zusammenarbeit innerhalb der Paddel-Community deutlich aus. Einsetzstellen lassen sich jetzt direkt mit einem Daumen hoch oder runter bewerten und zusätzlich fotografieren. Voraussetzung: Die Tour wird aufgezeichnet und an einer als Einsetzstelle markierten Position gestartet. Das Foto kann bereits vor dem Ablegen aufgenommen werden. Nach dem Ende und Speichern der Tour fragt Canua automatisch nach Bewertung und Bild. So entsteht mit der Zeit ein praxisnahes Bild davon, wie gut eine Stelle tatsächlich zugänglich und nutzbar ist.

Auch kurzfristige Änderungen lassen sich nun unkompliziert erfassen. Über „Aktuelle Bedingungen“ können Nutzer und Nutzerinnen direkt bei einem Objekt einen Hinweis hinterlassen und bei Bedarf ein Foto anhängen. Die Meldung erscheint sofort mit Datum und Uhrzeit im Ticker sowie beim jeweiligen Objekt und Gewässer. Gemeldet werden können beispielsweise querliegende Bäume, Gefahren unter Wasser, besondere Wasserstände, Baustellen oder Veränderungen an Zufahrten, Parkplätzen und Campingplätzen. Die Gewässerredaktion des DKV wertet die Hinweise anschließend aus.

Feedback und neue Objekte per Karte hinzufügen

Für Informationen, die über eine aktuelle Momentaufnahme hinausgehen, bietet Canua ein separates Feedback-System. Über das Dreieck-Symbol lässt sich eine beliebige Position auf der Karte markieren und eine Nachricht an die Gewässerredaktion schicken. Auf diesem Weg lassen sich etwa bislang fehlende Nebenstrecken melden. Ebenfalls neu beziehungsweise ausgebaut ist die Möglichkeit, komplett neue Objekte wie Bootsverleihe vorzuschlagen. Nach Auswahl des Objekttyps und Eingabe von Name und Beschreibung wird der Vorschlag redaktionell geprüft und später in die Karte übernommen.

Mehr Orientierung verspricht die überarbeitete farbliche Darstellung von Befahrungsregeln. Die jeweiligen Streckenabschnitte werden entlang der Referenzstrecken farbig markiert: Rot kennzeichnet Sperrungen und Gefahrenstellen, Orange steht für Befahrungsverbote, gestricheltes Orange für Uferbetretungsverbote und Blau für Hinweise oder sonstige wichtige Informationen. Wer es genauer wissen möchte, tippt auf die Markierung oder das zugehörige Objekt. Dort finden sich die konkreten Regelungen und mögliche Ausnahmen.

Geplante Routen einfacher teilen

Auch beim Teilen geplanter Touren legt Canua nach. Nutzer und Nutzerinnen der Edition PLUS können Routen entweder per E-Mail oder über einen direkten Link weitergeben. Die E-Mail enthält neben einer ausführlichen Tourbeschreibung und einem Link auch die GPX-Datei. Empfänger benötigen dafür weder ein Canua-Konto noch die App. Bei einem direkten Link öffnet sich die Route dagegen unmittelbar in Canua, sofern die App installiert ist. Interessant für Gruppen: Aufzeichnungen anderer Paddler lassen sich über die GPX-Datei wieder als geplante Route importieren.

Ab Version 3.0 von Canua gibt es außerdem einige kleinere, aber nützliche Komfortfunktionen. Die Anfahrt zum Startpunkt einer geplanten Route lässt sich direkt in Google Maps auf Android beziehungsweise Apple Maps auf iPhone und iPad öffnen. Liegt ein Objekt unter einer Start-, Ziel- oder Zwischenstopp-Nadel, lassen sich dessen Informationen ebenfalls direkt aus der Route aufrufen. Ergänzt wird das Ganze durch einen neuen Support-Button im Kundencenter. Und für lange Touren gibt es einen simplen Energiespartipp: Beim Aufzeichnen selbst wird vergleichsweise wenig Akku verbraucht, die Bildschirmbeleuchtung ist der größere Stromfresser.

Mit den „Schönsten Touren“ erweitert Canua außerdem das Angebot um kuratierte Routenvorschläge. Sie lassen sich nach Region und Tourdauer filtern oder gezielt nach einem Gewässer durchsuchen. Einzelne Touren sind innerhalb der App ab 99 Cent erhältlich, während User der Edition PLUS Zugriff auf sämtliche Routen erhalten. Für die ausführlichen, bebilderten Reisebeschreibungen kann allerdings weiterhin ein separater In-App-Kauf nötig sein. Daneben gibt es auch kostenlose Tourenvorschläge, die entsprechend gekennzeichnet sind.

Canua steht als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 16.4 oder neuer sowie rund 95 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Wer erweiterte Funktionen nutzen möchte, kann die Canua Edition PLUS als Abo buchen, die wöchentlich 6,49 Euro oder im Jahresabo 39,99 Euro kostet.