CarOS für iOS: Das iPhone wird zum smarten Auto-Cockpit

In neueren Autos ist oftmals werksseitig oder gegen einen kleinen Aufpreis entweder Apples CarPlay oder Android Auto verbaut, so dass man auf viele Dienste des eigenen Smartphones auch während einer Autofahrt zugreifen kann. Wer allerdings ein Auto ohne CarPlay nutzt, muss nicht auf diese Annehmlichkeiten verzichten. Das Entwicklerteam von Oh My Software hat dafür CarOS (App Store-Link) für iPhones und iPads vor einiger Zeit in den deutschen App Store gebracht.

Die App verwandelt das iPhone in ein vielseitiges Dashboard, das Navigation, Musik, Telefonie und weitere praktische Funktionen auf einer Oberfläche bündelt. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein iPhone und eine passende Halterung. Ob älterer Pkw, Transporter, Wohnmobil oder Motorrad: CarOS eignet sich dazu, Konnektivität auch dort zu ermöglichen, wo ab Werk kein großer Bildschirm zur Verfügung steht. Mit Version 5 hat das Entwicklerstudio Oh My Software die Anwendung grundlegend überarbeitet und das Konzept noch stärker auf den Einsatz unterwegs ausgerichtet.

Im Mittelpunkt des überarbeiteten Designs stehen große, runde Schaltflächen, gut lesbare Texte und eine Oberfläche, die sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst. Tagsüber bleibt das Dashboard hell, bei Dunkelheit kann es in den Nachtmodus wechseln. Auch das Displayformat ist flexibel: CarOS funktioniert im Hoch- und Querformat und lässt sich damit an verschiedene Halterungen anpassen. Eine zentrale Rolle spielt die SmartBar am unteren Bildschirmrand. Sie bietet schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Startseite, Dashcam, Helligkeit, Lautstärke, Mediensteuerung und Notruf. Die Idee dahinter ist simpel: Statt ständig zwischen Apps zu wechseln, sollen wichtige Bedienelemente möglichst immer an derselben Stelle bleiben.

Navigation, Musik und Verkehr auf einen Blick

Das Dashboard kombiniert die nächste Abbiegeanweisung mit dem gerade laufenden Audioprogramm und Informationen zur aktuellen Fahrt. Dazu gehören beispielsweise Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrtdauer und zurückgelegte Strecke. Für die Navigation bietet CarOS eine Kartenansicht mit Routenoptionen, Ankunftszeit und einer Suche nach Zielen in der Umgebung, beispielsweise Tankstellen, Cafés, Parkplätzen oder Ladestationen. Verkehrsmeldungen aus der Waze-Community können ebenfalls auf der Karte erscheinen und akustisch ausgegeben werden. Anstelle von Apple Maps lässt sich auch Google Maps für die Navigation verwenden. Auch beim Entertainment gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Dafür sorgen Apple Music, Spotify, Podcasts und tausende Internet-Radiosender, die sich über eine gemeinsame Oberfläche steuern lassen.

Neben Navigation und Unterhaltung kümmert sich CarOS um die Kommunikation während der Fahrt. Kontakte, Favoriten und zuletzt geführte Anrufe sind über große Schaltflächen erreichbar, Nachrichten lassen sich per Sprache diktieren und mit vorbereiteten Antworten bearbeiten. Der integrierte Kalender zeigt anstehende Termine und kann für passende Einträge direkt eine Route vorbereiten. Eine weitere Besonderheit ist die Gesichtsgestensteuerung: Auf kompatiblen iPhones mit Face ID können bestimmte Gesichtsausdrücke Medienaktionen wie Pause oder Titelwechsel auslösen. Dazu kommen Kurzbefehle, mit denen sich eigene iOS-Aktionen als gut erreichbare Schaltflächen auf dem Dashboard ablegen lassen.

Dashcam, Parkposition und Notfallfunktionen

CarOS geht über die klassische Cockpit-Anzeige hinaus und integriert eine Dashcam-Funktion, die die Straße während der Fahrt aufzeichnen und bei einem erkannten harten Stoß relevante Aufnahmen sichern. Eine Parkfunktion merkt sich automatisch den Standort des abgestellten Fahrzeugs und hilft dabei, es später wiederzufinden. Über Live Sharing lässt sich außerdem ein privater Link teilen, über den Vertrauenspersonen eine Fahrt in Echtzeit verfolgen und die Ankunft mitbekommen können. Für Notfälle bietet die App eine SOS-Ansicht mit den örtlichen Notrufinformationen. Erkennt das iPhone einen möglichen Unfall, kann CarOS nachfragen, ob alles in Ordnung ist, und den Weg zur Notruffunktion anbieten.

Ich konnte CarOS bereits während einer rund halbstündigen Autofahrt inklusive Navigation und dem Hören von Podcasts ausprobieren und war positiv überrascht von den vielen komfortablen Möglichkeiten, die die App in sich vereint. Um die Dashcam-Funktion vernünftig nutzen zu können, ist eine entsprechende Halterung für das iPhone im Auto vonnöten, die eine gute Übersicht über die Straße vor einem bietet. Meine kompakte Lüftungshalterung war dafür weniger geeignet, da die Kamera meines iPhones kaum über das Armaturenbrett hinaus ragte. Grundsätzlich hält CarOS zahlreiche Optionen und Features bereit, für die man sonst gleich mehrere Anwendungen benötigen würde – und das ist bei einer Autofahrt, bei der man sich primär auf den Verkehr konzentrieren soll, mit CarOS deutlich besser gelöst.

CarOS kann kostenlos aus dem App Store geladen werden, und schon die Gratisversion bietet das Dashboard mit Kartenansicht, Mediensteuerung, Radio, Verkehrsmeldungen, Live Sharing und Sicherheitsfunktionen. Erweiterte Features wie die vollständige Navigation, zusätzliche CarApps, Dashcam, Gesichtsgestensteuerung, Parkfunktionen und Automationen sind dem Premium-Angebot vorbehalten. Dafür steht ein Abo mit kostenlosem Probezeitraum bereit, das 4,99 Euro/Woche, 9,99 Euro/Monat oder 39,99 Euro/Jahr bzw. 34,99 Euro auf der Website kostet. Zum Start von CarOS 5.0 kann man auch einen Lifetime-Kauf für 79 statt 99 Euro bis zum 2. November 2026 in Anspruch nehmen. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Website von CarOS.