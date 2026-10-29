Mein Audi A1 mit Baujahr 2011 kommt natürlich ohne Support für CarPlay aus. Seit mehr als zwei Jahren setze ich auf das CarpodGo T3 Pro, das sich schnell und einfach nachrüsten lässt. Da nun mit dem CarpodGo T4 der Nachfolger am Start ist, habe ich mir die Neuheit noch einmal genauer angesehen.

Was ist neu?

Die gute Nachricht vorab: Wer schon auf das T3 Pro setzt, kann dieses getrost weiter nutzen, denn das Upgrade ist zwar angenehm, aber alles andere als Pflicht. Das CarpodGo T4 ist mit 1.000 Nits um 200 Nits heller als der Vorgänger, was sich vor allem an Tagen mit direkter Sonneneinstrahlung bemerkbar macht. Zudem ist eine neue Magnethalterung dabei, es gibt eine 100-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung sowie eine echte Auflösung von 1920 x 720 Pixeln.

Welche Größe darf es sein?

Während das CarpodGo T3 Pro nur mit 8,9 Zoll erhältlich war, gibt es das T4 sowohl größer als auch kleiner. Ich habe mich aber für das CarpodGo T4 entschieden, das wieder 8,9 Zoll misst – das ist für mich die perfekte Größe. Klar, das T4 Plus bietet mit seinem 10,9-Zoll-Display noch mehr, aber in meinem kleinen Audi A1 ist mir das einfach zu viel Bildschirm. Aktuell noch nicht verfügbar ist das T4 mini, das ein 6,99 Zoll großes Display aufweist. Abgesehen von der Größe des Displays sind die restlichen technischen Daten bei allen Modellen gleich.

CarpodGo T4: Einfache Installation

Mit verschiedenen Halterungen lässt sich das CarPlay-Display schnell und einfach montieren. Ich nutze dafür den etwas längeren Arm, der mit einer Klebematte auf dem Armaturenbrett befestigt ist. Da der Arm in der Länge verstellbar ist, lässt er sich perfekt anpassen.

Bei der Neuauflage hat man die magnetische Halterung optimiert, sodass sich das Display bei Bedarf einfach abnehmen lässt. Wer das Auto länger im öffentlichen Raum parkt und Dieben vorab klar machen will, dass es sich nicht lohnt, nimmt das Display einfach mit.

Weiterhin erfolgt die Stromversorgung mit einem USB-C-Kabel. Da bei meinem Auto keine Anschlüsse verbaut sind, nutze ich einen Adapter für den Zigarettenanzünder. Mit ein paar Clips aus Silikon habe ich das Kabel ordentlich geführt, damit es nicht stört.

Kabellose Verbindung mit dem CarpodGo T4

Besonders gut gefällt mir der Support für Wireless CarPlay, sodass eine Kabelverbindung mit dem iPhone nicht notwendig ist. Einmal verbunden, erkennt das T4 mein iPhone automatisch. Und das funktioniert tadellos. Wenn aber ein zweites iPhone ins Spiel kommt, ist es Glückssache, welches iPhone gekoppelt wird. Oftmals ist natürlich genau das falsche iPhone angemeldet, sodass man in den Einstellungen manuell auf das andere iPhone wechseln muss. Während das beim Vorgänger nicht immer funktioniert hat, hat der Wechsel beim neuen T4 mit einem Klick geklappt.

Hochwertiges Display ist perfekt für CarPlay

Optisch ist das Display ein Display. Mit Full-HD gibt es nicht die schärfste Auflösung, allerdings gefallen mir die Anzeige und die Farbwiedergabe sehr gut. Die Vorteile von CarPlay muss ich euch wahrlich nicht mehr im Detail auflisten: Navigation, Musik, Podcasts, Anrufe, Nachrichten und mehr sind komfortabel nutzbar.

Ich nutze das CarpodGo T4, das mit 60 Hz aktualisiert, vorwiegend zur Navigation, da die Kartendarstellung auf dem großen Display sehr vorteilhaft ist. Aber auch eingehende Nachrichten könnt ihr von Siri vorlesen lassen und direkt beantworten. Und da die Audio-Verbindung weiterhin über das Multimedia-System des Autos hergestellt wird, gibt es guten Sound-Output, auch bei der Musikwiedergabe. Optional steht aber auch ein eingebauter Lautsprecher bereit, außerdem kann man via AUX den Output weitergeben oder sogar einen FM-Transmitter nutzen.

Und genau das ist einer der großen Vorteile des CarpodGo.

Mein Fazit zum CarpodGo T4

Nie mehr ohne CarPlay. Die Nutzung ist so bequem und komfortabel, dass mein nächstes Auto definitiv CarPlay vom Werk aus unterstützt. Bis dahin setze ich aber weiterhin auf CarpodGo, weil hier nicht nur die Qualität, sondern auch die Software stimmt. Der Display-Mode mit Bluetooth ist genial, da man so den Audio-Output einfach über das Audio-System des Autos wiedergeben kann.

Wer ein CarPlay-Display zum Nachrüsten sucht, ist bei CarpodGo an der richtigen Adresse. Kommt der Vorgänger zum Einsatz, lohnt sich der Umstieg nicht. Möchte man endlich CarPlay nachrüsten, sind die Neuerungen willkommen, denn so könnt ihr euch auch zwischen drei Größen entscheiden und vom helleren Display profitieren.

Das CarpodGo T4 ist mit nur 229,90 US-Dollar sogar etwas günstiger als der Vorgänger. Wenn es die große Variante mit 10,9 Zoll sein soll, liegt der Preis bei 249,90 US-Dollar. Mit dem Gutschein APPGEFAHREN50 könnt ihr aber 20 US-Dollar auf eure Bestellung sparen.