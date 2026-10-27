Carpuride W602BS ausprobiert: Spannendes CarPlay-Display für BMW-Motorräder

Ich selbst habe weder einen Motorradführerschein noch ein Motorrad, allerdings habe ich mit meinem Vater die perfekte Testperson gefunden, um das CarPlay-Display „Carpuride W602BS“ auszuprobieren. Dabei gibt es bei dieser Variante einige besondere Vorteile, da das W602BS speziell für Motorräder von BMW gefertigt ist. Was es kann, wie gut es ist und ob sich das lohnt, klären wir im Erfahrungsbericht.

Super einfache Installation dank Wonder Wheel

Wer eine BMW fährt, hat vermutlich auch das Wonder Wheel. Dabei handelt es sich um einen Dreh- und Drückregler am Lenker vieler BMW-Maschinen, mit dem sich das Navigationssystem, das TFT-Display und kompatible Geräte bedienen lassen, ohne die Hand vom Lenker zu nehmen. Wer jedoch mit dem von BMW verbauten Navi nicht zufrieden ist und eine Lösung mit CarPlay sucht, landet sehr oft bei Carpuride.

Und das Carpuride W602BS lässt sich einfach mit dem BMW-Navi tauschen. Die Installation ist wirklich ein Kinderspiel und binnen weniger Minuten erledigt. Danach ist das Display nicht nur mit CarPlay und Android Auto kompatibel, sondern zeigt auch Fahrzeugdaten an.

Die BMW von meinem Vater ist etwas alt

Da die BMW von meinem Vater schon etwas älter ist, ist das Carpuride W602BS nicht zu 100 Prozent kompatibel – das wusste ich aber schon vorher, denn auf der Liste könnt ihr die kompatiblen Maschinen genau einsehen. Die Einschränkungen halten sich aber in Grenzen. Mit dem alten System lassen sich Apps nicht über das Wonder Wheel öffnen. Alles andere lässt sich aber problemlos bedienen.

Die Navigation ist der Fokus

Mein Vater hat sich für das Carpuride W602BS interessiert, weil er gerne die Navigation von Drittanbietern nutzen möchte. Wer Motorrad fährt, ist zwangsläufig schon auf calimoto oder Kurviger gestoßen. Die Apps liefern optimierte Routen für Motorradfahrer, die Google Maps oder Apple Karten so nicht anbieten.

Die CarPlay-Anbindung setzt natürlich das iPhone voraus. Dann aber stehen auch alle anderen Apps zur Verfügung, die für CarPlay optimiert sind. Das kann zum Beispiel die liebste Musik-App oder auch eine Tank-App sein, damit die nächste Tankfüllung günstiger ausfällt. Wer schon einmal CarPlay im Auto genutzt hat, bekommt hier das exakt gleiche Erlebnis. Wer möchte, kann Bluetooth-Kopfhörer koppeln, um Audioinhalte zu konsumieren oder Telefonate zu führen.

Das Display selbst ist 6 Zoll groß, farbig und hell. Allerdings ist es nicht entspiegelt, sodass das Display bei Sonneneinstrahlung nicht so gut ablesbar ist. Das ist in der Praxis aber zu vernachlässigen, da man ja nicht ständig auf das Display guckt. Dennoch: Eine matte Variante wäre für eine nächste Generation eine gute Idee.

Carpuride W602BS zeigt auch Daten vom Motorrad an

Neben CarPlay steht auch ein Startbildschirm mit Fahrzeugdaten bereit. Ihr könnt nicht nur die Uhrzeit und die Temperatur ablesen, sondern auch die Drehzahl, die Geschwindigkeit, die Kühlwassertemperatur, die Gangeinstellung, Tages- und Gesamtkilometer sowie den Luftdruck. Zusätzlich gibt es eine größere Anzeige für weitere Daten wie Tankstand, Batterie und Reifendruck.

Generell lässt sich das Carpuride W602BS sehr gut bedienen, allerdings ist die deutsche Übersetzung nicht immer perfekt. Man versteht zwar, was gemeint ist, aber einige Elemente sind einfach falsch bezeichnet.

Das sind die Vor- und Nachteile auf einen Blick

CarPlay ermöglicht die Nutzung vieler Apps, unter anderem optimierter Navi-Apps mit kurvigen Strecken, Live-Verkehr, Umfahrungen sowie detaillierten Karten.

Kopfhörer ermöglichen das Vorlesen von Nachrichten, das Durchführen von Telefonaten oder das Abspielen von Musik.

Man ist nicht auf Softwareupdates des Geräts angewiesen, weil alles per App läuft. Sobald die Apps auf dem verbundenen Smartphone aktuell sind, gibt es immer die neuesten Daten. Demnach gibt es neue Funktionen ohne ein neues Gerät.

Der Akku hält das Display aktiv, wenn das Motorrad schon aus ist.

Das Display ist nicht entspiegelt und nicht immer gut ablesbar.

Komplexe Struktur mit Bluetooth und Spiegelung. Verbindungsabbrüche kommen vor.

Durch die vielen Extras, Apps und mehr lenkt das Display mehr ab als ein reines Navi. Funktioniert nur dann, wenn das Smartphone mit dabei ist.

Preis & Verfügbarkeit

Mit 402,95 Euro ist das Carpuride W602BS eine teure Anschaffung. Es funktioniert tadellos und kombiniert CarPlay und Android Auto zusammen mit Echtzeitdaten der BMW-Maschine. Damit die Anschaffung nicht ganz so teuer ist, nutzt gern den Gutschein APPGEFAHREN30 für satte 30 Prozent Rabatt! Je nach Umrechnungskurs liegt der Endpreis dann bei angenehmeren 285 Euro.