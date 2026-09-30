Carrera Hybrid: Riesiges Update sorgt für noch mehr Rennspaß

Es sind nun fast zwei Jahre vergangen, seit Carrera Hybrid im Handel erhältlich ist. Und es ist schon wirklich sehr beeindruckend, was der Hersteller aus Österreich in dieser Zeit alles rund um die Software verbessert hat, um den Spielspaß immer weiter zu steigern. Mit dem jüngsten App-Update auf Version 1.2.5 gibt es die nächsten großen Verbesserungen für Carrera Hybrid.

So ist Carrera Hybrid noch besser geworden

Im Mittelpunkt des Updates steht ein neuer Fahrmodus, der in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt wurde. „Simulation+“ schaltet alle Fahrhilfen ab und sorgt für echtes Unter- und Übersteuern in den Kurven. Hier liegt es an euch, die richtigen Bremspunkte zu finden und im passenden Moment einzulenken.

Im gleichen Atemzug bietet Carrera Hybrid einige verbesserte Presets, neben Simulation+ auch Simulation und Arcade. Ihr könnt auch eigene Einstellungen vornehmen und diese als neues Preset speichern, das dann auch in den Einstellungen für ein neues Rennen auftaucht und direkt ausgewählt werden kann.

Falls ihr nicht gegen Freunde spielen könnt, sind die Computer-Gegner mit dem Update noch etwas besser geworden. „Komplett überarbeitete Gegner, die einander ausweichen und gleichmäßiger fahren“, heißt es in der Beschreibung. Auf der Strecke macht sich das in einer deutlich natürlicheren Fahrweise bemerkbar.

Und sollte es trotzdem mal zu einem Crash kommen, könnt ihr ab sofort eine „Gelbe Flagge“ auslösen. Quasi eine Neutralisierung des Rennens, während der alle Autos im langsamen Tempo über die Bahn rollen. So habt ihr die Möglichkeit, gestrandete Autos wieder auf die Bahn zu setzen und das Rennen dann wieder freizugeben.

Die weiteren Neuerungen im Überblick

Streckeneditor: ganze Sets, Rückgängig, Kontextmenü, Ansicht drehen

Neues Design: Karriere mit Community-Vergleich, Holo-Showroom

Tuning: Tank, Elektroantrieb, Reifenverschleiß, Hupe

Multiplayer: Host regelt gelbe Flagge und Boost

Bremsassistent und Bandenkontakt in Stufen

Genauere Minimap

Einstieg mittlerweile ziemlich günstig

Falls ihr Carrera Hybrid ausprobieren möchtet oder es möglicherweise als Weihnachtsgeschenk in Frage kommt, gibt es gute Neuigkeiten. Der Preis des Starter-Sets mit Streckenteilen und zwei Autos ist mittlerweile auf 59,99 Euro gefallen. Später kann die Strecke dann um etliche Komponenten erweitert und immer wieder umgebaut werden. Zusätzliche Autos gibt es in vielen verschiedenen Designs.