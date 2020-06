Castro: Podcast-Player mit neuen Siri-Kurzbefehlen

Neben Overcast und Apples hauseigener Podcasts-App gehört Castro (App Store-Link) sicherlich zu den bekanntesten Podcast-Playern im App Store. Die Anwendung für das iPhone und die Apple Watch kann kostenlos geladen werden, den vollen Funktionsumfang bekommt man aber leider nur im Rahmen eines Abos, das derzeit 18,99 Euro pro Jahr kostet. Der Download der App selbst ist gratis und erfordert zudem iOS 13.0 bzw. watchOS 5.2 oder neuer.

Die Entwickler von Castro sind jederzeit fleißig und integrieren viele neue Funktionen und Verbesserungen in ihre Podcast-App. Mit Version 2020.9, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht, wurde Apples Sprachassistentin Siri weiter eingebunden, um so für mehr Komfort bei der Wiedergabe von Podcasts zu sorgen.

Episoden-Zusammenfassung auf der Apple Watch

Insgesamt gibt es nun 30 Siri-Anfragen in Castro, die an Siri gerichtet werden können, beispielsweise zum Abspielen des favorisierten Podcasts oder einer bestimmten Kategorie. Damit der Nutzer diese übersichtlich auf einen Blick behält und entsprechend auswählen kann, haben die Macher der App einen kleinen Guide in den Einstellungen unter “Siri” kreiert. Dort lässt sich alles Wichtige, das man Siri fragen kann, nachlesen.

Auch Siri-Kurzbefehle lassen sich nun in Castro v2020.9 selbst erstellen. In den Einstellungen gibt es zahlreiche Inspirationen, um eigene Shortcuts zu kreieren oder Castro mit anderen Apps zusammenarbeiten zu lassen. Auch die Sideloading-Erweiterung wurde einem Redesign unterzogen und unterstützt nun den Dark Mode von iOS 13. Darüber hinaus gibt es viele kleine Optimierungen, beispielsweise eine Zusammenfassung einer Podcast-Episode auf der Apple Watch. Version 2020.9 von Castro steht ab sofort allen Nutzern kostenlos im App Store zur Verfügung.