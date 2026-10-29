ChatGPT bekommt Zugriff auf iCloud-Mail und -Kalender

OpenAI erweitert den eigenen KI-Assistenten ChatGPT um neue Integrationen für Apples iCloud-Dienste. Damit kann der KI-Chatbot künftig auf iCloud Mail und den iCloud-Kalender zugreifen, um E-Mails zu durchsuchen, Termine zu organisieren und persönliche Aufgaben zu erledigen. Die Neuerung soll ChatGPT stärker in den digitalen Alltag integrieren und die Verwaltung von Nachrichten und Kalenderdaten deutlich vereinfachen.

Mit der Kalender-Integration kann ChatGPT bestehende Termine auslesen, neue Ereignisse planen und bereits eingetragene Termine aktualisieren. Dabei werden auch Kalender berücksichtigt, die in der iPhone-Kalender-App angezeigt werden und iCloud als Grundlage nutzen, selbst wenn sie über eine Drittanbieter-App verwaltet werden.

Auch beim E-Mail-Management erhält ChatGPT neue Möglichkeiten. Die KI kann iCloud-Nachrichten durchsuchen und lesen, Entwürfe erstellen und verwalten sowie E-Mails versenden. Darüber hinaus lassen sich iCloud-Kontakte abrufen. Unterstützt werden dabei ausschließlich Apple-Mail-Adressen mit den Endungen @icloud.com, @me.com und @mac.com. Andere Konten, die in der iOS-Mail-App eingerichtet sind, etwa Gmail oder Outlook, sind von dieser Integration nicht erfasst.

Einrichtung mit zusätzlichem Passwort

Wer die neuen Funktionen nutzen möchte, muss für iCloud Mail und den iCloud-Kalender jeweils ein anwendungsspezifisches Passwort bei Apple erstellen. Diese Passwörter ermöglichen den Zugriff auf die jeweiligen Dienste, ohne dass das reguläre Apple-Account-Passwort verwendet werden muss. Da ChatGPT damit Zugriff auf persönliche Nachrichten, Kontakte und Termine erhalten kann, spielt die sorgfältige Verwaltung dieser Zugriffsrechte eine wichtige Rolle.

Die neuen Integrationen erweitern ChatGPT um Funktionen, die an Apples KI-gestützte Assistenz erinnern und über einfache Fragen und Antworten hinausgehen. Auch Dots, OpenAIs proaktiver KI-Agent, kann den iCloud-Zugriff nutzen, um Aufgaben stärker selbstständig zu unterstützen. Laut der Ankündigung stehen die iCloud-Plugins in allen ChatGPT-Tarifen zur Verfügung, sowohl im Web als auch auf dem Desktop und unter iOS. ChatGPT (App Store-Link) steht als kostenlose App für iPhones und iPads bereit, und kann außerdem auf dem Mac sowie in einer Webversion im Browser verwendet werden. Die Abopreise für die weiterführende Nutzung des KI-Assistenten starten bei 8 Euro/Monat im „Go“-Tarif.