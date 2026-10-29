ChatGPT bekommt Zugriff auf iCloud-Mail und -Kalender

OpenAI erweitert den eigenen KI-Assistenten ChatGPT um neue Integrationen für Apples iCloud-Dienste. Damit kann der KI-Chatbot künftig auf iCloud Mail und den iCloud-Kalender zugreifen, um E-Mails zu durchsuchen, Termine zu organisieren und persönliche Aufgaben zu erledigen. Die Neuerung soll ChatGPT stärker in den digitalen Alltag integrieren und die Verwaltung von Nachrichten und Kalenderdaten deutlich vereinfachen.
Mit der Kalender-Integration kann ChatGPT bestehende Termine auslesen, neue Ereignisse planen und bereits eingetragene Termine aktualisieren. Dabei werden auch Kalender berücksichtigt, die in der iPhone-Kalender-App angezeigt werden und iCloud als Grundlage nutzen, selbst wenn sie über eine Drittanbieter-App verwaltet werden.
Auch beim E-Mail-Management erhält ChatGPT neue Möglichkeiten. Die KI kann iCloud-Nachrichten durchsuchen und lesen, Entwürfe erstellen und verwalten sowie E-Mails versenden. Darüber hinaus lassen sich iCloud-Kontakte abrufen. Unterstützt werden dabei ausschließlich Apple-Mail-Adressen mit den Endungen @icloud.com, @me.com und @mac.com. Andere Konten, die in der iOS-Mail-App eingerichtet sind, etwa Gmail oder Outlook, sind von dieser Integration nicht erfasst.
Einrichtung mit zusätzlichem Passwort
Wer die neuen Funktionen nutzen möchte, muss für iCloud Mail und den iCloud-Kalender jeweils ein anwendungsspezifisches Passwort bei Apple erstellen. Diese Passwörter ermöglichen den Zugriff auf die jeweiligen Dienste, ohne dass das reguläre Apple-Account-Passwort verwendet werden muss. Da ChatGPT damit Zugriff auf persönliche Nachrichten, Kontakte und Termine erhalten kann, spielt die sorgfältige Verwaltung dieser Zugriffsrechte eine wichtige Rolle.
Die neuen Integrationen erweitern ChatGPT um Funktionen, die an Apples KI-gestützte Assistenz erinnern und über einfache Fragen und Antworten hinausgehen. Auch Dots, OpenAIs proaktiver KI-Agent, kann den iCloud-Zugriff nutzen, um Aufgaben stärker selbstständig zu unterstützen. Laut der Ankündigung stehen die iCloud-Plugins in allen ChatGPT-Tarifen zur Verfügung, sowohl im Web als auch auf dem Desktop und unter iOS. ChatGPT (App Store-Link) steht als kostenlose App für iPhones und iPads bereit, und kann außerdem auf dem Mac sowie in einer Webversion im Browser verwendet werden. Die Abopreise für die weiterführende Nutzung des KI-Assistenten starten bei 8 Euro/Monat im „Go“-Tarif.
Kommentare 5 Antworten
Achtung liebe Gemeinde!
Das gilt aber nur für die direkt mit der iCloud verknüpften Accounts und nicht für die, die zusätzlich im Kalender oder der Mail-App verwaltet werden.
Das beschneidet die Funktion elementar.
Ich darf Mistral vibe seit ca einem Monat mit Outlook mails und Kalender testen. Es fühlt sich an, wie eine Sekretärin, die extrem schnell recherchiert und Termine koordiniert und Mails für mich schreibt.
Das würde ich mir lokal auf dem iPhone wünschen, oder über eine externe Apple AI Anbindung. Damit das genutzt wird, sind m.E. 5€ pro Monat das Maximum.
Danke nein. Ich möchte nicht dass meine privaten Daten von einer KI durchsucht werden und dann wer weiß was damit passiert. Die Modelle haben sich ja schon gut verselbstständigt…
Was mit deinen Daten passiert, steht in der Nutzerbedingungen, die keiner liest. Erst neulich berichtete Heise darüber was z.B. ChatGPT mit seinen Recherchen macht … Spoiler: Alles wird gespeichert und an Datensammler weitergegeben und das unabhängig vom gewählten Abo. Die Ängste, dass die KI auch Daten von Outlook abgreift sind durchaus berechtigt.
Ich warte auf Siri AI