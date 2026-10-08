ChatGPT macht mit GPT-6 Antworten visuell ansprechender

Dass KI auch in die Irre führen kann, hat das Beispiel von Jean Phil gezeigt. Der virale Charakter hat auf Social Media mit nur sehr wenigen Videos einen Hype erschaffen und viele Nutzerinnen und Nutzer an der Nase herumgeführt. Denn: Jean Phil ist nicht echt, sondern KI-generiert. Auf beeindruckende Weise zeigt dieses Beispiel, wie gut Künstliche Intelligenz zum aktuellen Zeitpunkt ist, denn auf den ersten Blick sind solche Videos kaum von echten Videos zu unterscheiden.

Wenn es um KI-generierte Videos geht, ist higgsfield.ai die Anlaufstelle Nummer eins. Wer lieber per Chat arbeitet, greift am besten zum neuen Modell von ChatGPT, das jetzt auf GPT-6 basiert. Im Fokus steht das neue „Intelligent UI“, also eine interaktive Benutzeroberfläche, die mit Grafiken, Formularen, Diagrammen und mehr Inhalte noch besser darstellt.

Visuelle Darstellung bei ChatGPT optimiert

Alltägliche Antworten fallen demnach visueller aus, wie OpenAI auf der eigenen Webseite mit Beispielen zeigt: Es gibt nicht nur reine Textantworten, sondern auch Rezepte-Widgets, um die Mengen anhand der Personenanzahl zu berechnen, Checklisten, integrierte Karten, Multiple-Choice-Folgefragen und vieles mehr. Darüber hinaus erstellt ChatGPT kleine Mini-Tools, zum Beispiel ein Programm, um Rechnungen auf mehrere Personen aufzuteilen, kleine Spiele oder einen Taschenrechner. GPT-6 kann zudem bereits mit der Antwort beginnen, während es noch nachdenkt, um schnellere Antworten zu liefern.

GPT-6 startet auch im Free-Tarif

Neben der Einführung von „Intelligent UI“ macht OpenAI die GPT-6-Modelle für mehr Nutzer zugänglich. GPT-6 mit Intelligent UI wird ab sofort für ChatGPT Plus, Pro, Business und Enterprise eingeführt. Spannend: Auch in den Tarifen „Free“ und „Go“ lassen sich die Neuerungen nutzen. Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Nutzer erhalten GPT-6 Sol, während Nutzer der Tarife „Free“ und „Go“ Zugang zu GPT-6 Luna bekommen.