Checker: Neue Tracking-App fürs iPhone im Test

Heute stelle ich euch einen Neuling im App Store vor, der das App-Erstlingswerk von Entwickler Mykola Harmash ist. Checker (App-Store-Link) ist eine Tracking-App, mit der ihr alles tracken könnt, was ihr wollt. Und wenn ich alles sage, meine ich alles. Die App könnt ihr kostenlos laden und bis zu drei Kategorien anlegen, dir ihr nachhalten wollt. Braucht ihr mehr Tracking-Boards, kostet dies einmalig 9,99 Euro.

Fortschritt zu tracken oder nachzuhalten kann ja schon für sich genommen ein Erfolgserlebnis erzeugen. Wer hakt zum Beispiel nicht gerne To-Do-Listen ab? Mit Checker (App-Store-Link) hat Entwickler Mykola Harmash nun eine iPhone-App entwickelt, mit der ihr schnell und einfach alles tracken könnt, was euch so einfällt, sei es nun der tägliche Apfel, den ihr essen wollt, die 3 Liter, die ihr täglich trinken wollt oder die Sporteinheiten, die ihr pro Woche absolvieren möchtet.

Um das Tracking starten zu können, müsst ihr zunächst ein sogenanntes Board anlegen. Dazu vergebt ihr einen Titel, der dann die Aktivität beschreibt, die ihr nachhalten wollt, und ein passendes Icon, das ihr aus einer Vielzahl von Vorschlägen auswählen könnt. Dann könnt ihr noch die Einheit auswählen, in der getrackt werden soll, zum Beispiel in einfachen Mengen oder aber in Euro, Zeit, Distanz, Kalorien etc. Die Auswahlmöglichkeiten sind vielfältig, sodass ihr tatsächlich für jede Aktivität die passende Messgröße finden könnt. Habt ihr diese ausgewählt, müsst ihr das Board nur noch speichern und könnt dann mit dem Tracken beginnen.

Hierzu tippt ihr einfach auf „Check In“ und dem Board wird automatisch für den aktuellen Zeitpunkt ein Tracking-Ereignis hinzugefügt. Wollt ihr Ereignisse aus der Vergangenheit tracken, dann könnt ihr das auf Board-Ebene tun.

Auf den einzelnen Boards seht ihr dann eure Einträge entsprechend visualisiert und könnt ablesen, an welchen Tagen ihr die gewünschte Aktivität getrackt habt. So könntet ihr zum Beispiel das Board „Jeden Tag 3 Liter Wasser trinken“ anlegen und dann tageweise per Check-In protokollieren, dass ihr dieses Ziel erreicht habt. Ihr könntet aber auch genauer spezifizieren, wie viel Wasser ihr getrunken habt, wenn ihr die Maßeinheit „Liter“ auswählt. Wie gesagt, es gibt diverse Konfigurationsmöglichkeiten in Checker.

Minimalistisches Design und Widgets für den Home-Bildschirm

Die App selbst ist simpel in der Nutzung und angenehm minimalistisch im Design. Wer mag, kann sich außerdem ein oder mehrere Widgets auf den Home Screen legen und direkt von dort aus Aktivitäten tracken, was ich sehr praktisch finde.

Checker könnt ihr wie erwähnt kostenlos laden und für bis zu drei Aktivitäten kostenlos nutzen. Um eine unbegrenzte Anzahl an Boards freizuschalten, werden einmalig 9,99 Euro fällig. Die App kommt aber dankenswerter Weise auch in der kostenfreien Version schon komplett ohne Werbung aus, was ich sehr begrüße.

Wer also gerne seine Erfolge nachhält oder Aktivitäten trackt, der kann sich Mykola Harmashs App-Store-Erstling auf jeden Fall einmal ansehen. Ich bin zwar noch unsicher, ob ich zur Dauernutzerin werde, weil ich nicht noch mehr Listen pflegen möchte, als ich ohnehin schon tue, doch gut gemacht ist die App allemal.