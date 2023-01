Chefkoch: Halber Dark Mode und teure Abos

Was wollen wir heute Abend kochen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir bis vor einiger Zeit ausschließlich Chefkoch (App Store-Link) genutzt. Es ist vermutlich die größte und beliebteste Rezepte-Sammlung im Netz – doch mittlerweile ist die App nicht mehr unsere Nummer eins.

Das liegt nicht mal unbedingt am aktuellen Update. Nach der Einführung des Dark Mode mit iOS 13 hat Chefkoch es über drei Jahre später geschafft, die Optik seiner App endlich entsprechend anzupassen. Verwendet ihr euer iPhone oder iPad im Dunkelmodus, verwendet auch Chefkoch eine dunklen Hintergrund.

Wirklich zu Ende gedacht hat man dabei allerdings nicht. Das prominent platzierte Chefkoch-Magazin, das Artikel der Webseite in angepasster Form auch in der App präsentiert, wurde nicht für den Dark Mode angepasst. Dabei hätten für den WebView, in dem die Inhalte geladen werden, ein paar einfache CSS-Anpassungen gereicht. Hier sollte definitiv noch mal nachgebessert werden.

Chefkoch ist um über 200 Prozent teurer geworden

Bis vor einiger Zeit hat meine Frau das Werbefrei-Abonnement in Chefkoch genutzt, was mit einem Preis von 3,99 Euro pro Jahr eine wirklich faire Sache war. Mittlerweile zahlt man im Jahresabo 14,99 Euro – und gleichzeitig ist die Werbung in den letzten Monaten immer mehr geworden. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Neben Chefkoch Pur ohne Werbung gibt es mittlerweile nämlich noch Chefkoch Plus+, das notwendig ist, wenn man alle Features in der App nutzen möchte. Dafür werden allerdings 4,99 Euro pro Monat oder 23,99 Euro pro Jahr fällig.