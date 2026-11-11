CleanupBuddy 2.0: Mac-Reinigung jetzt auch mit Touchscreen-Sperre

Wer seinen Mac regelmäßig von Staub, Fingerabdrücken und anderen Gebrauchsspuren befreit, kennt das Problem: Schnell kommt es dabei zu versehentlichen Eingaben über Tastatur oder Display. Genau hier setzt CleanupBuddy an. Die kleine macOS-App des Entwicklers Gui Rambo sperrt bislang die Tastatur, damit während der Reinigung keine ungewollten Befehle ausgelöst werden. Mit Version 2.0 geht das Tool nun einen Schritt weiter und erweitert seinen Funktionsumfang um neue Optionen für die Bildschirmreinigung.

Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, Touchscreen-Eingaben während der Reinigung vollständig zu blockieren. Das ist besonders für die neuen MacBooks mit Touchscreen interessant. Wer ein Gerät ohne Touch-Unterstützung nutzt, kann stattdessen das Display abdunkeln. So lassen sich Fingerabdrücke und Verschmutzungen besser erkennen, ohne dass versehentliche Berührungen den Arbeitsablauf stören. Die bisherige Tastatursperre bleibt natürlich weiterhin Bestandteil der App.

Neben den praktischen Funktionen setzt CleanupBuddy weiterhin auf eine spielerische Komponente. Eine animierte Figur begleitet die Reinigungssitzungen und kommentiert das Geschehen mit humorvollen, gelegentlich auch etwas frechen Sprüchen. Mit Version 2.0 wird diese Figur noch etwas intelligenter: Dank Apple Intelligence kann sie nun personalisierte Kommentare vor und nach einer Reinigungssitzung erstellen.

Apple Intelligence liefert individuelle Kommentare

Die neuen Meldungen basieren auf verschiedenen Nutzungsstatistiken. Dazu gehören unter anderem die Dauer der Reinigung sowie die Anzahl der Tastenanschläge und Mausklicks. Laut Entwickler Gui Rambo werden diese Daten ausschließlich während aktiver Reinigungssitzungen erfasst und lokal auf dem Mac gespeichert. Wer solche Auswertungen nicht möchte, kann sowohl die Statistikerfassung als auch die Apple-Intelligence-Funktion separat in den App-Einstellungen deaktivieren.

Auch an einigen Details hat Rambo gearbeitet. So deaktiviert CleanupBuddy während der Reinigung vorübergehend die Bedienungshilfe „Sticky Keys“ samt zugehörigem Shift-Tasten-Kurzbefehl. Außerdem wurde die Schaltfläche zum Starten einer Reinigung optisch überarbeitet, damit sie auch mit Apples Liquid Glass-Design besser lesbar bleibt.

CleanupBuddy 2.0 ist für einmalig 2,99 US-Dollar auf der Website des Entwicklers erhältlich und setzt mindestens macOS 14 Sonoma voraus. Für die neuen personalisierten Kommentare werden allerdings macOS 26 oder neuer sowie aktivierte Apple-Intelligence-Funktionen und einsatzbereite Modelle benötigt. Die grundlegenden Reinigungsfunktionen lassen sich somit auch ohne die KI-Erweiterungen nutzen.