Clear: Simple Todo-Liste meldet sich mit großem Update zurück

Bereits vor dem Jahreswechsel haben wir angekündigt, dass ein Klassiker aus dem App Store wiederbelebt wird. Die Rede ist von Clear (App Store-Link), eine innovativen Todo-Liste. Bereits vor über 10 Jahren haben wir zum ersten Mal über die äußerst hübsche Anwendung berichtet.

Nach einer längeren Zeit ohne größere Updates meldet sich Clear jetzt wieder zurück. Clear 2 bringt allerhand neue Features und zudem ein neues Bezahlmodell, das glücklicherweise ohne Abo auskommt. Die ehemalige Bezahl-App kann ab sofort kostenlos aus dem App Store geladen werden. Die Finanzierung soll über optionale In-App-Käufe erfolgen, so lassen sich zusätzliche Themes für 1,99 Euro freischalten.

In Clear gibt es einiges zu entdecken

Das ist aber noch nicht alles. Zahlreiche Themes und Extras lassen sich auch über Erfolge freischalten. Dazu muss man kleine Herausforderungen absolvieren, etwa eine gewisse Anzahl von Todos in einem bestimmten Zeitraum absolvieren. Oder etwa einen Kauf im Shop von Clear tätigen, wobei es eine Schriftart derzeit gratis gibt.

Für die erledigten Herausforderungen gibt es dann kleine Extras geschenkt, etwa weitere Themes, App-Icons, Sound-Pakete oder Fonts. So gibt es in Clear immer etwas Neues zu entdecken.

Und dann sind da ja noch eure Todo-Liste

Nicht vergessen dürfen wir, dass auch im neuen Clear die Todo-Listen im Mittelpunkt stehen. Hier wird weiterhin mit schicken Farbverläufen gearbeitet sowie auf eine einfache Gestensteuerung gesetzt. In Clear gibt es keine Buttons und Schaltflächen, stattdessen wird alles mit einem Fingerwisch erledigt. Selbst der Wechsel zwischen den Listen erfolgt per Gestensteuerung. Das macht immer noch so viel Spaß wie vor 10 Jahren.

Und die Reise von Clear soll noch nicht zu Ende sein. Man arbeitet bereits an einer Synchronisation zwischen iPhone und iPad, auch Lokalisierungen für weitere Sprachen soll es in Zukunft geben. Ich persönlich wünsche mir noch eine kleine Erweiterung für den Mac, um auch dort auf die Aufgabenlisten zugreifen zu können.