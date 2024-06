Clever-PV: Praktische Solar-App jetzt für das iPad optimiert

Nachdem gestern Abend EcoFlow und Tibber eine Kooperation verkündet haben, mache ich mich gleich auf zur Intersolar-Messe in München. Passend zum Thema habe ich jetzt noch ein Update für euch: Clever-PV (App Store-Link), eine praktische App zum Überschuss-Laden von Elektroautos mit hauseigenem Solarstrom, ist jetzt auch für das iPad verfügbar.

Prinzipiell gibt es auf dem iPad keine neuen Funktionen, aber natürlich profitiert man im Vergleich zum iPhone vom deutlich höheren Platzangebot. Insbesondere die ganzen Statistiken fallen so deutlich detaillierter und besser einsehbar aus. Künftig möchte man die App aber auffrischen und ein neues Design anbieten. Wenn es hier neue Infos gibt, reichen wir sie gerne an euch weiter.

So funktioniert Clever-PV

Statt auf teure Hardware zu setzen, nutzt Clever-PV bestehende Cloud-Anbindungen und liefert die nötige Software, um verschiedene Geräte von unterschiedlichen Herstellern miteinander zu verzahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Elemente: Der Stromzähler und die Wallbox. Das Ziel ist schnell erklärt: Steht bei euch viel Solarenergie zur Verfügung, wird das Auto mit dem Überschuss geladen, statt den Strom zu verschenken.

In den letzten Monaten hat Clever-PV neben der neuen iPad-Optimierung auch zahlreiche weitere Features erhalten. Unter anderem bietet die App nun auch Sollzeiten, so dass Geräte wie Poolpumpe oder Boiler eine Mindestlaufzeit in Kombination mit PV-Überschuss oder dynamischen Preisen einhalten. Es tut sich bei Clever-PV im Prinzip alle paar Wochen etwas.

Kostenlos ist Clever-PV allerdings nur für eine absolute Basis-Funktionalität. Für das Starter- oder Clever-Abonnement zahlt man ab 3 oder 6 Euro pro Monat. Wenn ihr euch über diesen Link bei Clever-PV registriert und später ein Jahres-Plan auswählt, gibt es drei Monate gratis. Das ist immerhin eine Ersparnis von bis zu 18 Euro. Aber auch ein kostenloser Account ist eine prima Sache, etwa zum reinen Monitoring eines Balkonkraftwerks.