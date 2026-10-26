ClockStack für Mac: Praktische Menüleisten-App mit Uhrzeit-, Akku- und WLAN-Anzeige

Wer seinen Mac intensiv nutzt, kennt die volle Menüleiste: WLAN, Uhrzeit, Datum, Akkustand, Kontrollzentrum, Bluetooth und so einige Drittanbieter-Icons, die sich in der Leiste auf dem Mac-Desktop eingenistet haben. Wem dies mal wieder zu viel wird, kann einen Blick auf die macOS-App ClockStack (Mac App Store-Link) des Schweizer Entwicklers Konrad Sigl werfen. Die kleine Anwendung bündelt Uhrzeit, Datum, Akkustand und WLAN-Status in einem einzigen Element und sorgt so für mehr Übersichtlichkeit, gerade auf MacBooks mit begrenztem Platz durch die Notch.

ClockStack zeigt Uhrzeit und Datum kompakt an und ergänzt sie um eine farbige Akkuanzeige sowie Informationen zur WLAN-Verbindung. Je nach Bedarf lassen sich einzelne Elemente ausblenden oder der Akkustand in Prozent anzeigen. Auch unterschiedliche Netzwerkzustände werden berücksichtigt.

Nutzer und Nutzerinnen können Zeit- und Datumsformate, Schriftgrößen, Abstände und die Reihenfolge der Elemente anpassen. Neben regionalen Formaten sind eigene Einstellungen möglich. So lässt sich die Anzeige vom minimalistischen Zeitmesser bis zur informativen Statusübersicht konfigurieren. Im Menü liefert ClockStack zusätzliche Akkuinformationen, darunter Ladeleistung, Netzteilleistung und die geschätzte Zeit bis zum Laden oder Entladen. Auch Details zum WLAN-Netzwerk könnt ihr anzeigen lassen.

Schlank und datenschutzfreundlich

Die Anwendung aktualisiert ihre Anzeigen bedarfsgerecht und pausiert bei ausgeschaltetem Display. Laut Entwickler Konrad Sigl verzichtet ClockStack auf Konten, Tracking und Analytics, auch Daten werden nicht übertragen. Für die optionale Anzeige des WLAN-Namens kann macOS allerdings eine Standortberechtigung verlangen.

ClockStack setzt macOS 13 oder neuer voraus und kostet im deutschen Mac App Store einmalig 4,99 Euro. Die Oberfläche ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, und benötigt lediglich rund 471 KB auf dem Mac. Zum Start von ClockStack gibt es die Anwendung mit 40 Prozent Rabatt, so dass ihr noch bis zum 30. November dieses Jahres lediglich 2,99 Euro für die App zahlen müsst. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website zu ClockStack.