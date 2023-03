Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna startet in Deutschland

In den USA ist er schon einige Zeit aktiv, jetzt kommt der Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna auch nach Deutschland. Mit dem neuen Angebot können Prime-Mitglieder auf zahlreichen Geräten, unter anderem dem Fire TV, hochwertige Spiele in Konsolen-Qualität spielen, ohne teure Hardware anschaffen zu müssen. Darüber hinaus bieten Abonnements für drei verschiedene Spielebibliotheken eine breite Palette von Titeln für jeden Geschmack. Alle Infos gibt es hier bei Amazon.

Passend dazu verkauft Amazon nun auch seinen Luna-Controller in Deutschland. Er verbindet sich über WLAN direkt mit der Cloud, um Spiele bequem zu steuern und die Latenz zu minimieren. Ohne zusätzliche Kopplung oder Konfigurationsänderungen können Spielerinnen und Spieler nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, beispielsweise vom Fire TV zum Smartphone. Auch eine Verbindung über Bluetooth ist möglich.

Der schnurlose Luna-Controller FÜR AMAZON LUNA ENTWICKELT - Der Luna-Controller sorgt für ein optimales Spielerlebnis auf Luna, Amazons Cloud-Gaming-Dienst.

FUNKTIONIERT MIT VIELEN DEINER GERÄTE - Windows-PCs, Macs, Fire TV, Fire-Tablets, iPhones, iPads, Chromebooks und Android-Geräte.

Diese vier Spiele-Abonnements stehen zur Auswahl

Luna+: Zugang zu Spielen aus diversen Genres – darunter Action, Abenteuer, Klassiker und mehr. Die größte und vielfältigste Spielesammlung in Luna enthält beliebte Titel wie Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oder Resident Evil 2. Für 9,99 Euro pro Monat umfasst die Luna+-Bibliothek beliebte Titel für verschiedene Altersklassen sowie eine Auswahl an Retro-Klassikern von Publishern wie Capcom und SNK.

Ubisoft+ Multi Access: Ubisofts Abonnementservice bietet Zugang zu beliebten AAA-Titeln von Serien wie Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy oder Far Cry für 17,99 Euro pro Monat.

Jackbox Games: Das nur auf Luna erhältliche Jackbox Games-Abonnement umfasst für 4,99 Euro pro Monat beliebte Hits wie Quiplash, Trivia Murder Party und Drawful.

Prime-Mitgliedschaft: Eine Auswahl von Spielen ist im Prime-Abonnement enthalten. Diesen Monat ist dies beispielsweise Mega Man 11 von Capcom und im April unter anderem das Jackbox Party Pack 3. Auch gekaufte Ubisoft-PC-Spiele können mit dem Luna-Konto verknüpft werden.

So kann Amazon Luna genutzt werden

Luna Phone Controller: Die kostenlose App ermöglicht es, ein iPhone oder Android-Smartphone als Controller für das Spielen auf Luna zu verwenden. Der On-Screen-Controller ist eine Option für neue oder Gelegenheitsuser ohne Controller, die Side-Scroller, rundenbasierte Rollenspiele oder Trivia-Titel ausprobieren möchten.

Luna Couch: Mit Luna Couch kann man Spiele mit Lokal-Koop-Modus gemeinsam mit befreundeten Personen spielen, auch wenn sich diese nicht am selben Ort befinden.

Live Twitch-Übertragung: Mit Luna auf PC, Mac und Fire TV kann man mit nur wenigen Klicks auf Twitch streamen. Ergänzend zum Spielgeschehen lässt sich auf Wunsch auch der Kamera-Feed als Screen-Overlay einblenden. Bei Fire TV-Geräten können Kamera und Mikrofon eines Smartphones per QR-Code eingebunden werden.

Auf diesen Geräten läuft Amazon Luna

Luna ist ab heute in Deutschland auf kompatiblen Geräten wie Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones verfügbar.

Das Luna+-Abonnement kostet 9,99 Euro pro Monat, Jackbox Games ist für 4,99 Euro und Ubisoft+ Multi Access für 17,99 Euro pro Monat erhältlich.