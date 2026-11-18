Für einige ist diese Nachricht ein alter Hut: Schon seit Juli 2024 kostet Cookidoo für den Thermomix 60 Euro pro Jahr. Doch es gibt immer noch Bestandskunden, die nur 36 Euro oder 48 Euro pro Jahr bezahlen. Wie Vorwerk jetzt ankündigt, werden die alten Abos ab dem 10. Dezember 2026 auslaufen und auf die neue Preisstruktur umgestellt. Das müsst ihr jetzt wissen.
Vorwerk gibt explizit an, dass die Anpassung für Kunden und Kundinnen mit einem Thermomix TM7 oder TM6 gilt, zum TM5 gibt es keine Aussagen. Sobald euer günstiges Abo ausläuft, erfolgt keine automatische Umstellung auf den neuen Preis. Ihr müsst selbst aktiv werden und der Preiserhöhung zustimmen. Tut ihr das nicht, gibt es keinen Zugriff mehr auf Cookidoo. Prüft das entweder direkt im euren Konto oder haltet Ausschau nach der Ankündigung per E-Mail.
Verlängert sich euer Abo vor dem 10. Dezember 2026, profitiert ihr ein letztes Mal vom reduzierten Preis. Bei der nächsten Verlängerung werden dann 60 Euro fällig, was im Vergleich zum günstigsten Abo einer Steigerung von 67 Prozent entspricht. Habt ihr zuvor 48 Euro pro Jahr bezahlt, müsst ihr fortan 12 Euro pro Jahr mehr bezahlen.
Das sind die Gründe
Als Begründung gibt Vorwerk an, dass die Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung gedeckt werden müssen. Unter anderem hat auch die KI in Cookidoo Einzug gehalten. Gleichzeitig will man sicherstellen, dass sowohl die Rezeptentwicklung und Rezepttests als auch die Qualitätssicherung gewährleistet bleiben.
Ganz ehrlich: Wer einen Thermomix nutzt, wird wohl auch zwangsläufig auf Cookidoo setzen. Da der Service tief ins System integriert ist, gibt es hier einfach die beste Umsetzung. Natürlich könnt ihr mit dem Thermomix auch manuell kochen, doch für viele ist das angeleitete Kochen sicherlich ein starkes Argument für den Thermomix.
Kommentare 20 Antworten
Bei den Verkaufspreisen der Geräte sollte das kostenlos sein!
Bosch ist Gratis und das bessere Produkt
Oder Monsieur Cuisine. Ok, unser mit Display der ersten Gen bekommt inzwischen keine Updates mehr. Aber vorher gab es immer mal wieder neue Rezepte. Die smarten Nachfolger kosten knapp ein Fünftel des thermomix. Ich finde das echt dreist.
OMG hoffentlich wird die EU nicht einschreiten und das Sytsem zum Gatekeeper erklären…. Dann bekommen nur noch nicht EU Nutzer den vollen Funktionsumfang…… 😇
Nicht zu laut sagen. Sonst dürfen wir danach 20 mal bestätigen, dass irgendwelche Daten hin und her verschickt werden. Und dies bei jedem Kochvorgang. EU wird das dann als Erfolg des Datenschutzes auslegen.
Mal was neues, einer schreibt was wegen Gatekeeper und ein andere antwortet mit Datenschutz.
Beides sind Sachen, was die EU einfach nicht auf die Reihe kriegt.
Echt? Wo haut Apple Gatekeepern nicht auf die Finger? Und wo bekommt die EU den Datenschutz nicht hin? Oder stört es dich einfach das sie unter anderen Apple auf die Finger hauen beim iPhone (Gatekeeper) und diversen US Techkonzeren mit der DSVGO?
Der Begriff „Ironie“ ist dir fremd?
Habe ich bei dir nicht wirklich rausgelesen aber Chaot kennt man und sein gebashe auf die EU auch.
Entsprechend habe ich dir auch nur Sachlich geantwortet, dass es für den Gatekeeper Vorwerk sowohl an Umsatz als auch am Marktanteil fehlt. Und Chaot eben geantwortet, wie ich geantwortet habe.
Nein, das EU-Bashing war von mir, nicht von ihm, du EU-Bot
Sind zu wenig Thermomix im Umlauf als das es ein Gatekeeper wird. Dazu müsste Vorwerk auch noch ihren Jahresumsatz mehr als Verdoppeln damit die Gatekeeper Regelung greift.
Lidl (Monsieur Cuisine) und Bosch (Cookit / Home Connect) haben zwar locker den benötigten Jahresumsatz aber es sind trotzdem noch zu wenige Geräte im Umlauf als das eine Gatekeeper Regelung greifen würde.
Thermomix = Wenn man nicht selbst in der Lage ist, vernünftig kochen zu können!
Ja hatte auch schon mit dem Gerät geliebäugelt aber ein Gerät für soviel Geld nur weil es mir einen Kartoffelbrei machen kann?
Am besten noch ein Abo dafür?
Danke nein…
Wenn man damit alles macht, hast du definitiv recht. Wenn man das Teil als zusätzliches Küchen Utensil nutzt, kann es die Küche perfekt erweitern. Denn ob du es glaubst oder nicht in den 1920er Jahren lachten die ganzen Hausfrauen auch über einen Schnellkochtopf, bis sie kapiert haben dass man einfach eine Zeit Ersparnis hat, die man für was anderes nutzen kann. Wenn man keine 3 Stunden in der Küche sein muss fürn Eintopf sondern dass das ganze in 30min erledigt ist.
Zumal es eigentlich jeden klar sein sollte, das ein Thermomix sowas wie ein Schnitzel, Braten etc. etc. nicht kann. Dafür kann er perfekt die Bolognese machen, samt Schnippeln und umrühren.
Das wird jetzt vermutlich dein Weltbild zerstören. Ich kann kochen und habe trotzdem einen Thermomix. Und ich gebe ihn nicht wieder her.
Hast es vermutlich schon vorher zerstört, da du ein Mann bist und kochst 🤣 er mag nur seiner besseren Hälfte nicht so ein Teil kaufen, die soll Stunden in der Küche stehen, so kann sich nicht davon laufen.
Oh, da spricht jemand der keinen hat und auch keine Ahnung davon.
Hier ist noch jemand, der keinen hat und auch keine Ahnung davon hat. Ich werde mir auch in absehbarer Zeit keinen kaufen. Das hat zwei Gründe.
Erstens habe ich gerade das Geld dafür nicht. Das ist aber das kleinere Problem. Das viel größere zweite Problem ist, dass ich in meiner Küche leider keinen Platz dafür habe.
Hätte ich den Platz, würde ich mir ziemlich sicher einen kaufen.
Meiner Meinung nach ist das ein Werkzeug wie jedes andere auch, das einem viel Arbeit abnehmen kann. Ich habe auch einen Mixstab von ESGE. Natürlich kann ich Gemüse auch anders pürieren. Aber damit geht es schnell und gut.
Wenn man in diversen Shows und Reportagen im TV einen Blick in professionelle Küchen wirft, dann steht da eigentlich fast immer ein Thermomix. Und ich gehe davon aus, dass die Beschäftigten dort kochen KÖNNEN.
Insofern hat der Thermomix für mich absolut seine Existenzberechtigung.
Wobei ich allerdings zustimmen muss, um den Bogen vom Thermomix-Thema zur eigentlichen Meldung zu schlagen:
60 € im Jahr, um ein Gerät dieses Preises anständig verwenden zu können, sind mir auch zu viel.
Gibt es evtl. kompatible Drittanbieter Apps?