Für einige ist diese Nachricht ein alter Hut: Schon seit Juli 2024 kostet Cookidoo für den Thermomix 60 Euro pro Jahr. Doch es gibt immer noch Bestandskunden, die nur 36 Euro oder 48 Euro pro Jahr bezahlen. Wie Vorwerk jetzt ankündigt, werden die alten Abos ab dem 10. Dezember 2026 auslaufen und auf die neue Preisstruktur umgestellt. Das müsst ihr jetzt wissen.

Vorwerk gibt explizit an, dass die Anpassung für Kunden und Kundinnen mit einem Thermomix TM7 oder TM6 gilt, zum TM5 gibt es keine Aussagen. Sobald euer günstiges Abo ausläuft, erfolgt keine automatische Umstellung auf den neuen Preis. Ihr müsst selbst aktiv werden und der Preiserhöhung zustimmen. Tut ihr das nicht, gibt es keinen Zugriff mehr auf Cookidoo. Prüft das entweder direkt im euren Konto oder haltet Ausschau nach der Ankündigung per E-Mail.

Verlängert sich euer Abo vor dem 10. Dezember 2026, profitiert ihr ein letztes Mal vom reduzierten Preis. Bei der nächsten Verlängerung werden dann 60 Euro fällig, was im Vergleich zum günstigsten Abo einer Steigerung von 67 Prozent entspricht. Habt ihr zuvor 48 Euro pro Jahr bezahlt, müsst ihr fortan 12 Euro pro Jahr mehr bezahlen.

Das sind die Gründe

Als Begründung gibt Vorwerk an, dass die Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung gedeckt werden müssen. Unter anderem hat auch die KI in Cookidoo Einzug gehalten. Gleichzeitig will man sicherstellen, dass sowohl die Rezeptentwicklung und Rezepttests als auch die Qualitätssicherung gewährleistet bleiben.

Ganz ehrlich: Wer einen Thermomix nutzt, wird wohl auch zwangsläufig auf Cookidoo setzen. Da der Service tief ins System integriert ist, gibt es hier einfach die beste Umsetzung. Natürlich könnt ihr mit dem Thermomix auch manuell kochen, doch für viele ist das angeleitete Kochen sicherlich ein starkes Argument für den Thermomix.