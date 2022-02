Corona-Warn-App: Update bringt Verbesserung der Anzeige des G-Status

Das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP hat Version 2.18 der Corona-Warn-App (CWA, App Store-Link) veröffentlicht. Die Anwendung ist weiter kostenlos für iPhones im deutschen App Store verfügbar und benötigt zur Einrichtung mindestens 75 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 12.5 oder neuer auf dem Gerät.

Die seit dem 23. Februar 2022 vorliegende Version 2.18.1 der Corona-Warn-App erlaubt es nun,

dynamisch Regeln abzubilden, die jeweils vom Bund und den Ländern vorgegeben und hinterlegt werden müssen. Die CWA pflegt diese Regeln dann automatisch ein. In dem neuen Release wird daher jetzt unter anderem der 2G+ Status bei Personen mit einer Auffrischimpfung („Booster-Impfung“) angezeigt. Vom Entwicklerteam heißt es dazu im eigenen Blog:

„Um in Zukunft schneller auf Anpassungen der Regeln reagieren zu können, hat das Projektteam die Logik zur Bestimmung der Gültigkeit und Priorität von Zertifikaten in eine Server-seitige Konfiguration verschoben. Das bedeutet, Regelanpassungen können zeitnah in der CWA umgesetzt werden, ohne dass ein Update auf eine neue Version der CWA erforderlich ist.“