Cosori Airfryer mit zwei Kammern erstmals für unter 100 Euro

Ich muss es an dieser Stelle einfach noch mal loswerden: Ein Airfryer gehört in jede Küche. Das habe ich gestern wieder gemerkt. Zum Abendessen wurden einfach nur ein paar Kartoffeln in Stifte geschnitten, mit einem Esslöffel Öl vermischt und dann im Airfryer knusprig gebacken. Sicherlich keine echten Pommes, aber eine super leckere Kartoffel-Alternative. Für eine Portion hätte ich wohl niemals den Ofen eingeschaltet, im Airfryer war das ohne Vorheizen eine Sache von 15 Minuten.

Falls ihr auf den Zug aufspringen wollt, empfehle ich definitiv einen Airfryer mit zwei Kammern. Ein heißer Kandidat ist der Cosori Airfryer, der im vergangenen Jahr den Sieg bei der Stiftung Warentest geholt hat. Er ist aktuell zum ersten Mal für unter 100 Euro zu haben. Zuletzt lag der Preis bei Amazon zwischen 129,99 Euro und 179,99 Euro – da sind 99,99 Euro definitiv eine Ansage.

Der große Vorteil eines Airfryers mit zwei Kammern: In jeder der beiden Schubladen kann ein eigenes Gericht zubereitet werden. Wer neben den Pommes gleich noch ein bisschen Fleisch zubereiten will, bekommt das problemlos hin. Und wenn man nur eine kleine Sache zubereiten möchte, dann sind die 4,25 Liter fassenden Kammern ebenfalls sehr praktisch. Mal eben eine oder zwei TK-Laugenstangen aufbacken? Mit dem Cosori Airfryer kein Problem.

Ebenfalls sehr praktisch sind die beiden Sichtfenster, um auch ohne die Schubladen zu öffnen einen schnellen Blick auf das Gargut werfen zu können. Zudem lassen sich alle herausnehmbaren Teile in der Spülmaschine reinigen.

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Gestapelter Airfryer für kleine Küchen

Ein Problem, gerade in kleineren Küchen, kann lediglich die Breite von 44 Zentimetern sein. Das muss man erst einmal unterbekommen. Eine Alternative sind gestapelte Airfryer. Hier ist meine Empfehlung der Philips Stacked Airfryer aus der 4000er-Serie. Mit 167,99 Euro ist er zwar etwas teurer, dafür löst er mit einer Breite von nur 24 Zentimetern das Platzproblem in der Küche.

Ich hatte genau aus dieser Produktkategorie auch schon einen Airfryer von Ninja im Einsatz. Hier waren die Heizstäbe aber hinten und nicht oben verbaut, was zu weniger gleichmäßigen Ergebnissen geführt hat. Außerdem waren die Bedienung und die Piepstöne beim Ninja wirklich schwer erträglich. Für den Philips Stacked Airfryer gibt es von mir dagegen einen Daumen nach oben, auch wenn er deutlich mehr kostet, als das breite Modell von Cosori. Ihr habt die Qual der Wahl…