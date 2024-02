Coulisse Smart Frame: Magnetisches Plissee mit HomeKit-Support

Bereits seit einiger Zeit bietet der niederländische Hersteller auf Maß gefertigte smarte Plissees an, die mit einem Eve MotionBlinds Motor ausgestattet sind und sich so über HomeKit und mittlerweile auch Matter steuern lassen. Allerdings werden diese Plissees bisher nicht direkt am Fenster, sondern vor dem Fenster montiert.

Das hat natürlich einige Nachteile, insbesondere wenn man die dahinter liegenden Fenster oder Türen auch mal öffnen möchte – das geht dann nämlich nur, wenn das Plissee komplett nach oben gefahren ist. Schon bald wird es von Coulisse aber eine passende Alternative geben, die diese Problem löst: Der Smart Frame.

Das sind die Features des Smart Frame

Der neue Smart Frame wird mit als einfaches Plissee oder als Wabenplissee erhältlich sein und natürlich auf Maß gefertigt. Die Montage des Rahmens erfolgt von euch selbst, wobei dazu nur einige Einzelteile zusammengesteckt werden müssen.

Der komplette Smart Frame wird dann magnetisch am Fensterrahmen befestigt. Sollte euer Fensterrahmen nicht Magentisch sein (was sehr wahrscheinlich ist), wird ein Magnetstreifen zur Befestigung aufgeklebt. Der große Vorteil dabei ist natürlich, dass das Fenster oder die Terrassentür weiterhin ganz normal geöffnet oder gekippt werden kann.

Danach wird es aber noch spannender: Auf der Rückseite der Blenden, in denen auch die smarten Motoren verbaut sind, sind Solarmodule verbaut. Je nach Ausrichtung kann sich der Coulisse Smart Frame ganz von alleine mit Strom versorgen. Falls die Kraft der Sonne nicht ausreichend, kann das Plissee aber auch per USB-C aufgeladen werden. Direkt neben dem USB-C-Anschluss gibt es auch einen kleinen Knopf zur manuellen Bedienung des Plissees.

Plissee mit Matter-over-Thread-Funktechnik

Eine weitere Besonderheit: Der Coulisse Smart Frame ist entweder mit einem oder mit zwei Motoren ausgestattet. Die Variante mit einem Motor dürfte vermutlich deutlich günstiger sein, dafür müsst ihr ein Ende des Plissees mit der Hand bedienen. Die Funkverbindung erfolgt in jedem Fall über Matter-over-Thread.

„Die Herausforderung für den Smart Frame bestand darin, eine motorisierte Smart-Home-Lösung speziell für Dreh- und Kippfenster und -türen zu entwickeln“, lässt uns der Hersteller wissen. „Dieses geniale Design ermöglicht sowohl eine manuelle als auch eine automatische Steuerung, ohne dass bei der Installation gebohrt werden muss. Der minimalistische Rahmen, der mühelos mit Magnetband befestigt wird, sorgt für einen ungehinderten Fensterbetrieb.“

Bis der neue Smart Frame mit HomeKit- und Matter-Unterstützung an unseren Fenstern kleben wird, ist allerdings noch etwas Geduld geplant. Coulisse plant den Marktstart für die zweite Jahreshälfte 2024. Infos zu den bereits verfügbaren Modellen erhaltet ihr unter motionblinds.de/eve.