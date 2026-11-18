

Die Displayprobleme beim ersten faltbaren iPhone sorgen weiter für Schlagzeilen. Jetzt steht Apple im Verdacht, einen wichtigen Zulieferer unter Druck gesetzt zu haben. Konkret geht es um das südkoreanische Unternehmen Fine M-Tec, das offenbar Komponenten für das Scharnier und die Displaykonstruktion des iPhone Duo liefert. Nachdem der Zulieferer öffentlich jede Verantwortung für die gemeldeten Displayrisse zurückgewiesen hatte, verschwand die entsprechende Stellungnahme plötzlich von seiner Website.

Auslöser der Kontroverse war eine Erklärung, die Fine M-Tec am 26. Oktober auf der eigenen Website veröffentlichte. Darin stellte das Unternehmen klar, dass die Qualitätsprobleme bei einigen Geräten nicht auf fehlerhafte Bauteile aus eigener Produktion zurückzuführen seien. Die Stellungnahme bezog sich zwar nicht ausdrücklich auf Apple oder das iPhone Duo, erschien allerdings kurz nachdem erste Berichte über beschädigte Displays und Probleme im Scharnierbereich des neuen Foldables aufgetaucht waren. Gleichzeitig wollte Fine M-Tec offenbar Spekulationen und möglichen Vorwürfen im Zusammenhang mit Leerverkäufen entgegenwirken.

Am 4. November war die Erklärung nicht mehr auf der Website des Zulieferers zu finden. Das Verschwinden blieb offenbar auch in der koreanischen Tech-Branche nicht unbemerkt. Das Branchenmedium DealSite berichtete anschließend unter Berufung auf Insider, dass Apple Druck auf Fine M-Tec ausgeübt haben soll. Demnach habe der iPhone-Hersteller wenig Interesse daran gehabt, dass ein Zulieferer öffentlich Stellung zu den Qualitätsproblemen bezieht und dabei die Verantwortung von sich weist.

Apple soll hinter dem Rückzieher stecken



Neue Details lieferte nun The Elec. Journalist Kim Geon berichtet in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag, dass sich ein Vertreter von Fine M-Tec inzwischen direkt an ihn gewandt habe. Dieser habe darum gebeten, einen früheren Artikel über die zurückgezogene Stellungnahme zu entfernen. Als Begründung habe der Unternehmensvertreter angegeben, dass Apple Einwände gegen die öffentliche Erklärung des Zulieferers erhoben habe. Damit verdichten sich zumindest die Hinweise darauf, dass der Konzern Einfluss auf die Kommunikation seines Partners genommen haben könnte. Eine unabhängige Bestätigung der Vorwürfe gibt es bislang allerdings nicht.

Dass es beim iPhone Duo tatsächlich Probleme gibt, hat Apple bereits eingeräumt. Bei einer kleinen Anzahl von Geräten sollen Displayrisse aufgetreten sein. Betroffenen Kunden und Kundinnen bot der Konzern nach bisherigen Berichten Ersatzgeräte an. Eine konkrete technische Erklärung für die Schäden blieb Apple jedoch schuldig. Gerade deshalb ist die Frage nach der Ursache besonders interessant: Die von Fine M-Tec gelieferten inneren Metallplatten sollen eine wichtige Stützfunktion für den faltbaren Bildschirm übernehmen. Ob die Komponenten tatsächlich mit den Displayproblemen zusammenhängen, ist weiterhin offen.

Bislang hat sich Apple nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, einen Zulieferer zum Schweigen gebracht zu haben. Auch Fine M-Tec hat seine ursprüngliche Stellungnahme offenbar nicht wieder veröffentlicht. Damit bekommt die ohnehin unangenehme Displayproblematik eine zusätzliche Dimension: Neben möglichen technischen Schwächen steht nun auch Apples Umgang mit Zulieferern und öffentlicher Kommunikation im Mittelpunkt.