Crash Bandicoot im App Store: Es hätte so schön werden können

Einer der Helden meiner Kindheit kommt in den App Store zurück. Nachdem er vor fast zehn Jahren schon mit einem Kart durch die Gegend gerast ist, dürfen wir uns jetzt auf „Crash Bandicoot: On the Run“ (App Store-Link) gefasst machen. Das Spiel wurde bereits im Juli angekündigt, nun gibt es weitere Informationen zum Titel.

Wir wissen ja bereits seit einiger Zeit, dass Crash Bandicoot: On the Run ein für mobile Geräte optimiertes Spiel wird, das von der Spielidee an Klassiker wie Temple Run anknüpft. Es wird also leider kein echtes Jump’n’Run in einer bunt gestalteten Welt, in der man sich frei bewegen kann.

Es wird aber noch schlimmer. Crash Bandicoot: On the Run soll am 25. März 2021 als Freemium-Spiel im App Store erscheinen. Schon jetzt könnt ihr den Gratis-Download im App Store vorstellen, damit das Spiel automatisch auf euer iPhone oder iPad geladen wird. Aber will man das wirklich?

Hier mal einige meiner Negativ-Highlights aus der App Store Beschreibung:

Schalte Waffen wie Bomben und Strahlenkanonen für Kampfläufe frei und gewinne Belohnungen!

Verdiene Crash-Spielpunkte, um in den Solo- und Team-Bestenlisten aufzusteigen und Belohnungen zu erhalten.

Crash Bandicoot: On the Run! kann vollkommen gratis gespielt werden, aber einige optionale Spielobjekte sind nur für Geld erhältlich.

Du musst mit dem Internet verbunden sein, um auf das Spiel zugreifen zu können.

Mir ist jedenfalls gründlich die Lust vergangenen. Immerhin kann ich froh sein, dass die Entwickler uns diese tollen Details schon so frühzeitig verraten haben – so muss sich niemand Hoffnungen machen, dass Crash Bandicoot mit einem richtig tollen Spiel in den App Store zurückkehrt.