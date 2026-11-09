Creative Pebble Nova: Diese stilvollen Lautsprecher machen überall eine gute Figur

Erst in der letzten Woche hatte ich euch hier im Blog die Creative XF1, ein Stereo-Lautsprecher-Paar für Schreibtisch, Regal oder andere Orte vorgestellt. Während das Modell mit aktuellen Preisen um 150 Euro eher im Einsteigerbereich zu finden ist, befinden sich die nun hier präsentierten Creative Pebble Nova mit einer UVP von 279,99 Euro eine Stufe darüber.

Auch designtechnisch bieten die Pebble Nova einiges. Die kompakten Desktop-Lautsprecher verbinden ein außergewöhnliches Kugeldesign mit moderner Audiotechnik und einer individuell anpassbaren RGB-Beleuchtung. Creative selbst positioniert das 2.0-Stereo-System als Premiumlösung für PC, Mac und weitere Geräte. Dabei geht es nicht allein um guten Klang, sondern auch darum, den Arbeitsplatz oder das Gaming-Setup optisch aufzuwerten.

Im Inneren der Pebble Nova steckt mehr Technik, als die ungewöhnliche Form zunächst vermuten lässt. Jeder der beiden Lautsprecher verfügt über einen 3-Zoll-Treiber und einen 1-Zoll-Hochtöner, die koaxial angeordnet sind. Ergänzt wird das Ganze durch einen Passivradiator. Diese Konstruktion soll für eine möglichst präzise Wiedergabe über das gesamte Klangspektrum sorgen. Die um 45 Grad nach oben geneigten Lautsprecher richten den Sound außerdem direkt auf die Sitzposition aus, was gerade bei der Nutzung am Schreibtisch ein durchaus sinnvoller Ansatz ist. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 55 Hz bis 20.000 Hz.

Bis zu 100 Watt Spitzenleistung

Auch bei der Leistung müssen sich die kleinen Klangkugeln nicht verstecken, denn Creative gibt eine RMS-Leistung von zweimal 25 Watt und eine Spitzenleistung von insgesamt 100 Watt an. Damit richtet sich das System nicht nur an Nutzer und Nutzerinnen, die gelegentlich Musik hören oder Videos schauen, sondern auch beim Gaming und bei Filmen können die Pebble Nova durchaus eine überzeugende Klangkulisse liefern. Einen separaten Subwoofer gibt es allerdings nicht: Es handelt sich um ein klassisches 2.0-System. Die Basswiedergabe muss somit ohne zusätzliches Tieftonmodul auskommen.

Im Hinblick auf die Konnektivität stehen neben USB-C-Audio auch Bluetooth 5.3 und ein klassischer 3,5-Millimeter-AUX-Eingang zur Verfügung. Dadurch lassen sich die Lautsprecher sowohl mit einem Computer als auch mit kompatiblen Smartphones, Konsolen und anderen Audiogeräten verbinden. Die Bluetooth-Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu zehn Meter, und als kabelloser Audio-Codec kommt SBC zum Einsatz. Für die Stromversorgung liegt ein 65-Watt-USB-C-PD-Netzteil bei, und über die Creative-App gibt es darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten zur Klangoptimierung, darunter Funktionen wie Surround, Smart Volume, Bass und Dialog+.

RGB-Beleuchtung und individuelle Anpassung

Ein echter Hingucker der Creative Pebble Nova ist die integrierte RGB-Beleuchtung, die sich unterhalb der Klangkugel in einem semi-transparenten Ring befindet. Bis zu 16,8 Millionen Farben stehen laut Hersteller zur Verfügung, so dass sich die Beleuchtung an die eigene Umgebung oder das übrige Setup anpassen lässt. Darüber hinaus gibt es direkt am Lautsprecher die Möglichkeit, unkompliziert verschiedene Beleuchtungsmodi einstellen zu können. Auch die Creative-App hilft dabei, den persönlichen Klang und die optische Darstellung auf die eigenen Vorlieben abzustimmen.

Mit ihren abnehmbaren Standfüßen und den angewinkelten Treibern setzen die Pebble Nova zudem bewusst auf eine eigenständige Gestaltung statt auf das klassische rechteckige Lautsprecherformat. Bei meiner ersten Installation erinnerten mich die beiden Klangkugeln designtechnisch ein wenig an den Todesstern aus Star Wars, insbesondere durch die leicht nach oben verschobenen Lautsprecheröffnungen mit ihren kunstvoll gefertigten Metallgittern.

Mit einem Durchmesser von jeweils rund 15 Zentimetern und einem Gewicht von knapp 1,9 Kilogramm pro Lautsprecher sind die Pebble Nova darüber hinaus durchaus präsent auf dem Schreibtisch. Auf meinem täglichen Arbeitsplatz, der über eine Fläche von 120 x 80 cm sowie einen 32 Zoll-Monitor mit hydraulischer Tischhalterung und eine Schreibtischlampe verfügt, wurde es mit den Pebble Nova an beiden Seiten des Monitors bereits etwas knapp. Hier ist definitiv ein größeres Setup von Vorteil, beispielsweise mit einem Schreibtisch von mindestens 140 cm Breite.

Meine ersten Eindrücke zu den Creative Pebble Nova

Wie man unschwer an meinen eigenen Produktbildern erkennen kann, hat der Hersteller mir die Pebble Nova in der schwarzen Farbvariante zur Verfügung gestellt. Alternativ gibt es noch eine weiße Version, die mir aufgrund der kupferfarbenen bis roségoldenen Akzente allerdings nicht so gut gefallen hat. Beim Auspacken der Lautsprecher bekommt man den gesamten Lieferumfang präsentiert, zu dem neben den beiden Lautsprechern passende USB-C-Kabel, ein AUX-Kabel, die abnehmbaren Standfüße sowie das 65-Watt-Netzteil gehören. Unterstützt werden von den Pebble Nova unter anderem Macs, Windows-PCs, PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch 1 und 2.

Die Installation ist relativ schnell erledigt, man hat lediglich die beiden Lautsprecherkugeln über das mitgelieferte Kabel miteinander zu verbinden und am rechten Haupt-Speaker das USB-C-Ladekabel anzuschließen. Wer möchte, kann dann auch noch die Metallbasis für einen besseren Stand auf dem Schreibtisch anschrauben. Für einen erhöhten Stand liefert Creative auch zwei Metallstangen mit, die alternativ auf die Basis geschraubt werden können. Hier fiel mir auf, dass sowohl das Schraubenprofil der zugehörigen Schrauben als auch die Bohrlöcher nicht besonders qualitativ waren. Bei der Montage eines Ständers ließ sich die Schraube nur schwer in das Bohrloch hinein drehen, zudem leierte das Profil der Schraubenkopfes aus. Hier hätte ich mir, gerade bei dem Preis der Lautsprecher, qualitativeres Material gewünscht.

Hat man die Installation über das Verbinden der Kabel und der Montage der Basis oder des erhöhten Ständers beendet und die Lautsprecher aufgestellt, kann man die Pebble Nova entweder über die Steuerelemente auf dem rechten Hauptlautsprecher, oder auch über die App bedienen. Ein dezidierter Bluetooth-Button ermöglicht einen Kopplungsmodus, um sich in meinem Fall mit meinem iPhone 18 Pro verbinden zu können. Dies gelang schnell und einfach. Auch zwischen den verschiedenen Betriebsmodi kann direkt am Lautsprecher gewechselt, ebenso wie selbige ein- und ausgeschaltet oder die Lautstärke angepasst werden. Ein weiterer Touch-Button ermöglicht den Wechsel zwischen mehreren voreingestellten RGB-Lichtmustern, darunter auch einer, der auf den Takt der abgespielten Musik reagiert. Eine kleine LED zeigt farblich an, in welchem Modus sich die Lautsprecher befinden, beispielsweise Blau für Bluetooth oder Rot für ausgeschaltet.

Klang braucht sich nicht zu verstecken

Mit einem Standardpreis von rund 270 Euro positioniert sich das Creative Pebble Nova-Stereo-System klar im gehobenen Segment für Desktop-Lautsprecher. Klanglich muss es sich dafür allerdings keineswegs verstecken. Wie auch schon beim zuvor getesteten Creative XF1 überzeugen die Pebble Nova vor allem bei Pop und elektronischer Musik mit weichen, warmen Bässen und gut konturierten Höhen. Im direkten Vergleich mit den günstigeren XF1 gibt es beim höherpreisigen Exemplar den deutlich differenzierteren Klang, der nochmals klarer, wuchtiger und lebendiger wirkt, und sich auch hinter Modellen wie den ebenfalls hier im Haushalt befindlichen HomePod minis absolut nicht verstecken muss.

Im Test kamen sowohl die USB-C- als auch die Bluetooth-Verbindung zum Einsatz, unter anderem mit meinem MacBook Air und iPhone 18 Pro. Auch bei mittlerer bis hoher Lautstärke bieten die Creative Pebble Nova eine überzeugende Performance für den Schreibtisch. Ob Hintergrundmusik, Podcasts, Gaming oder Videos: Das Klangbild bleibt angenehm ausgewogen, ohne übertrieben basslastig zu wirken. Vor allem Gamer und Musik-Fans, die gerne am Schreibtisch Musik hören oder eine umfassende Spiele-Atmosphäre wünschen, dürften hier eine sehr gute Option finden.

Bei Amazon sind die Pebble Nova in Weiß für 250 Euro erhältlich. Im Webshop von Creative gibt es beide Farbvarianten in Schwarz und Weiß derzeit mit einem Rabatt zu kaufen: Statt des Standardpreises von 279,99 Euro werden nur 229,99 Euro fällig – ihr spart also ganze 50 Euro.