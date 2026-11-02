Creative XF1: Tolle neue Einsteiger-Lautsprecher für Schreibtisch, Regal und mehr

Wer am Schreibtisch nicht länger mit dem dünnen Klang integrierter Monitor- oder Notebook-Lautsprecher vorliebnehmen möchte, sollte einen Blick auf den Creative XF1 werfen, der im August dieses Jahres vom Unternehmen vorgestellt wurde. Das aktive 2.0-Lautsprechersystem richtet sich an Musikfans, Gamer und Filmfans, die trotz begrenztem Platzangebot Wert auf einen kräftigen und detailreichen Sound legen.

Creative kombiniert dafür laut eigener Aussage moderne Audiotechnik mit einem vergleichsweise kompakten Design und einer in seiner Preisklasse um 150 Euro ansprechenden Ausstattung. Mit einer Gesamtleistung von 72 Watt RMS dürfte das System zudem genügend Power für die üblichen Einsatzbereiche am Schreibtisch oder im Regal mitbringen.

Technisch setzt Creative auf ein aktives Zwei-Wege-System mit separater Verstärkung für die einzelnen Treiber. Zwei 3-Zoll-Tieftöner werden jeweils mit 26 Watt RMS versorgt, während zwei 0,75-Zoll-Hochtöner jeweils 10 Watt RMS erhalten. Zusammen ergibt das die angegebenen 72 Watt RMS. Die Tieftöner wurden mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) optimiert, um Verzerrungen zu reduzieren und eine präzise Basswiedergabe zu ermöglichen. Der Frequenzbereich reicht laut Datenblatt von 55 Hz bis 40 kHz, um für eine ausgewogene Wiedergabe sorgen zu können.

Bluetooth 6.0 und Hi-Res Audio für moderne Setups

Auch bei der Konnektivität zeigt sich der XF1 ausgesprochen vielseitig, denn neben Bluetooth 6.0 inklusive der Codecs LDAC, AAC und SBC stehen ein USB-Audio-Anschluss über USB-C sowie ein klassischer 3,5-mm-AUX-Eingang zur Verfügung. Besonders interessant ist die Unterstützung von Hi-Res Audio Wireless: Mit einem kompatiblen Zuspieler lässt sich Musik somit auch kabellos in hoher Auflösung übertragen. Über USB-Audio sind sogar bis zu 24 Bit und 96 kHz möglich. Grundsätzlich lässt sich das Lautsprecher-System in zahlreiche bestehende Setups integrieren, beispielsweise PC, Mac, Smartphone, Nintendo Switch oder PlayStation 5.

Ein weiteres Highlight ist die kostenlos im deutschen App Store erhältliche Creative Nexus-App (App Store-Link) für iPhones und iPads, mit der sich der Sound individuell anpassen lässt. Herzstück ist ein parametrischer 10-Band-Equalizer, über den sich einzelne Frequenzbereiche gezielt verändern lassen. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kann auf mehr als 100 vorkonfigurierte Klangprofile zurückgreifen. Diese sind unter anderem auf unterschiedliche Musikgenres, Filme und Gaming-Szenarien abgestimmt.

Auch optisch und bei der Aufstellung hat Creative einige Details berücksichtigt. Die beiden Lautsprecher kommen in einem kompakten Gehäuse aus MDF und sind in Schwarz beziehungsweise Weiß erhältlich. Zum Lieferumfang gehören außerdem spezielle angeschrägte Korkständer, die unerwünschte Vibrationen und Resonanzen auf dem Schreibtisch reduzieren sollen. Gleichzeitig neigen sie die Lautsprecher um 15 Grad nach oben, so dass der Klang gezielter in Richtung Hörposition abgestrahlt wird. Wer sich langfristig noch mehr Tiefbass wünscht, kann über den vorhandenen Subwoofer-Ausgang einen zusätzlichen aktiven Subwoofer anschließen und das System zu einer 2.1-Lösung erweitern.

Meine ersten Eindrücke zu den XF1

Ich hatte in den letzten Wochen bereits die Gelegenheit und konnte die neuen Creative XF1 selbst ausprobieren. Der Hersteller hatte mir dazu die weiße Farbvariante der beiden Lautsprecher zugeschickt. Beim Auspacken war ich gleich überrascht: Beide Lautsprecher wirken sehr hochwertig verarbeitet und sehen in der weißen Farbe richtig schick aus. Zum Schutz sind beide in eine weiche Flies-Tasche eingehüllt, so dass es im Karton nicht zu Schäden oder Kratzern kommt.

Was dann direkt negativ aufgefallen ist: Auf beiden Lautsprechern sind die Front schützende Aufkleber angebracht, die vor der Nutzung abgezogen werden müssen. Sie hinterließen auf beiden Lautsprechern unschöne klebrige Reste, die man nachträglich mühsam entfernen muss. Warum man bei einem Lautsprecher-Set, das gerade erst vor zwei Monaten erschienen ist, solche minderwertigen Aufkleber verwendet, entzieht sich meiner Logik.

Die Installation der XF1 ist dann wiederum schnell erledigt: Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil sowie ein Verbindungskabel für das Stereo-Paar, die man einfach nur auf der Rückseite der Lautsprecher anbringen muss. Sind die XF1 dann mit Strom versorgt, kann man das System über einen schwarzen Drehknopf am rechten Lautsprecher einschalten, woraufhin ein kleines Start-Jingle ertönt. Über den Drehknopf lässt sich auch der Moduswechsel vornehmen sowie die Lautstärke justieren. Eine kleine LED neben dem Knopf zeigt den jeweiligen Betriebsmodus an: Rot ist ausgeschaltet, Grün ist USB und Blau Bluetooth. A propos Bluetooth: Die Kopplung ist über die Einstellungen des Apple-Geräts schnell erfolgt und erfolgt dann ab der nächsten Verbindung bei Einschalten der XF1 automatisch und zügig.

Über Design und Soundqualität

Begeistert hat mich neben der schnellen Einrichtung auch das Design der Creative XF1. Meine weiße Variante wirkt trotz der Zuordnung ins Einsteiger-Segment für Lautsprecher keinesfalls billig oder minderwertig verarbeitet, im Gegenteil. Das Kunststoffgehäuse ist mattweiß, nichts klappert oder rattert bei der Wiedergabe, und die beiden mitgelieferten Keile aus Kork zum Aufstellen sehen in Kombination mit den schwarz-weißen Farben der Lautsprecher toll aus. Hier gibt es bis auf die oben bereits erwähnten lästigen Aufkleberreste gar nichts zu meckern. Rein vom Design und Materialqualität könnten die XF1 auch durchaus für zwei- bis dreifach so teure Lautsprecher gehalten werden.

Bei einem Lautsprecher-System fragt man sich natürlich auch, wie es um den Sound bestellt ist. Hier muss man selbstverständlich vorwegnehmen, dass sich die XF1 mit einem Preis von rund 150 Euro definitiv im Einsteiger-Segment bewegen. Und für diesen Preis macht das Lautsprecher-System eine wirklich gute Arbeit. Gerade im Pop- und Elektro-Genre warten die XF1 mit weichen, warmen Bässen und gut konturierten Höhen auf. Im direkten Vergleich zu etwas höherpreisigen Stereo-Lautsprechern von Creative, den Pebble Nova, verlieren die XF1 etwas an Klarheit und Brillanz. Die Pebble Nova werde ich in einem gesonderten Review auch bald hier im Blog vorstellen.

Ich habe mich für den Test durch viele Genres gehört und dabei sowohl die USB-C-, als auch die Bluetooth-Verbindung der Lautsprecher mit meinem MacBook Air und dem iPhone 18 Pro genutzt. Gerade im mittleren Lautstärke-Bereich dürfte das Lautsprecher-System auf dem Schreibtisch so ziemlich alle Bedürfnisse erfüllen, wenn es um Hintergrund-Audio des Macs, Podcasts, Musik, Gaming oder Videos geht. Der Klang ist ausgewogen, nicht zu basslastig, klar und lebendig – und eignet sich daher perfekt für die oben genannten Anwendungszwecke, gerade, wenn man nicht 500 Euro aufwärts für ein Stereo-Paar ausgeben kann oder will. Ein High-End-System ist das Creative XF1-Setup allerdings nicht, aber das will es auch nicht sein.

Für wen lohnen sich die Creative XF1?

Preislich positioniert Creative den XF1 mit einer UVP von 159,99 Euro in der Einsteiger-Desktop-Lautsprecherklasse. Das System kombiniert eine ordentliche Leistungsreserve mit modernen Funkstandards, Hi-Res-Unterstützung und umfangreichen Einstellmöglichkeiten. Gerade wer seinen Schreibtisch nicht mit großen Regallautsprechern vollstellen möchte, aber trotzdem mehr als einfachen PC-Sound erwartet, dürfte hier eine interessante Alternative finden.

Bei Amazon gibt es die XF1 in Weiß für 146,43 Euro sowie in Schwarz für 144,59 Euro zu kaufen. Im Webshop von Creative sind die beiden Farbvarianten für jeweils 149,99 Euro zu haben. Bei allen Angeboten ist der Versand kostenlos.