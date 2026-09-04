Cuktech bringt 3 neue Ladelösungen: Vom Reise-Netzteil bis zum smarten Schreibtisch-Hub

Wer kennt es nicht: Der Schreibtisch ist vollgestopft mit Kabeln, Adaptern und Ladegeräten, während gleichzeitig jedes Gerät irgendwie mit Strom versorgt werden will. Genau an diesem alltäglichen Chaos setzt Cuktech mit gleich drei neuen Produkten an, die sowohl für unterwegs als auch für den heimischen Arbeitsplatz gedacht sind. Vom kompakten Reisebegleiter bis zur ausgewachsenen Schreibtisch-Zentrale ist für jeden Einsatzzweck etwas dabei.

Kompaktes Kraftpaket für den Schreibtisch

Den Anfang macht die Cuktech 30 Ultra Charging Station, die trotz ihres überschaubaren Formfaktors ordentlich Leistung mitbringt. Mit bis zu 300 Watt Gesamtleistung lassen sich hier gleich fünf Geräte gleichzeitig und dabei richtig zügig aufladen. Möglich wird das durch insgesamt fünf unterschiedliche Anschlüsse, die jeweils eigene Leistungsgrenzen mitbringen: Der DC-Port schafft bis zu 300 Watt und eignet sich damit hervorragend für Laptops, während die beiden USB-C-Anschlüsse C1 und C2 jeweils bis zu 140 Watt liefern – genug, um selbst ein MacBook zügig mit neuer Energie zu versorgen. Ergänzt wird das Ganze durch einen dritten USB-C-Port mit bis zu 33 Watt sowie einen klassischen USB-A-Anschluss, der immerhin noch 18 Watt bereitstellt.

Damit man dabei nie im Dunkeln tappt, verbaut Cuktech ein 1,83 Zoll großes Display mit einer Helligkeit von 850 Nits, das jederzeit Auskunft über Leistungsdaten, aktuelle Temperatur sowie die Power-Kurve gibt. Sämtliche gängigen Schnellladeprotokolle wie PD 3.1 oder PPS mit bis zu 100 Watt werden unterstützt. Und weil ständiges manuelles Nachjustieren nervt, übernimmt eine KI-gestützte Steuerung automatisch die intelligente Verteilung der Leistung auf alle angeschlossenen Geräte.

Die neue Ladestation ist ab sofort verfügbar und kostet 159,99 Euro.

Der Alleskönner fürs Handgepäck

Wer hingegen häufiger unterwegs ist, dürfte am Cuktech 10 Ultra Power Charger seine wahre Freude haben. Ausgestattet mit drei USB-C- sowie einem USB-A-Anschluss, liefert jeder Port für sich genommen bis zu 100 Watt Leistung. Auch hier fehlt ein informatives Display nicht, das neben der aktuellen Leistung ebenfalls Temperatur und weitere nützliche Details anzeigt.

Gleich vier unterschiedliche Lademodi stehen zur Auswahl, je nachdem, was gerade gefragt ist. Im AI Smart Mode überlässt man die komplette Steuerung der eingebauten Intelligenz, während der Apple Mode speziell auf Geräte aus Cupertino wie MacBook, iPhone oder iPad zugeschnitten ist. Wer hingegen einen Laptop mit maximaler, ungedrosselter Leistung versorgen möchte, greift zum Max Power Mode, der den USB-C1-Anschluss klar priorisiert. Der Balanced Mode wiederum verteilt die verfügbare Energie gleichmäßig auf sämtliche angeschlossene Geräte.

Ein Preis als auch ein Release-Termin sind noch nicht bekannt.

Die Schreibtisch-Zentrale mit acht Anschlüssen

Als drittes im Bunde steht die Cuktech 10 Power Station bereit, die als waschechte All-in-One-Lösung für den Schreibtisch gedacht ist. Mit insgesamt acht Ports, bestehend aus vier klassischen Steckdosen, drei USB-C-Anschlüssen sowie einem USB-A-Port, lässt sich das übliche Kabelchaos rund um den Arbeitsplatz spürbar reduzieren. Insgesamt stehen bis zu 2.500 Watt zur Verfügung, wobei die USB-C-Anschlüsse jeweils bis zu 120 Watt liefern können.

Optional lässt sich die Power Station um zusätzliches Zubehör erweitern, etwa ein separates Smart Display, das in Echtzeit über den aktuellen Ladezustand informiert. Über ein integriertes Drehrad lassen sich zudem verschiedene Einstellungen vornehmen, etwa die Helligkeit anpassen. Wer ein iPhone 15 oder neuer besitzt, profitiert außerdem von einer automatischen Erkennung, die den Ladevorgang entsprechend optimiert.

Auch hier wissen wir noch nichts über Verfügbarkeit und Preis.