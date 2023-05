CyberGhost VPN: Neues Angebot mit 82 Prozent Rabatt

Anzeige. Die nächste Sale-Aktion ist gestartet, CyberGhost VPN kann aktuell wieder günstiger erworben werden. Diesmal gibt es das 2-Jahres-Paket im Angebot, wobei es drei kostenlose Monate on top gibt. Inklusive deutscher Mehrwertsteuer zahlt ihr für die angegebene Laufzeit 67,79 Euro, pro Monat sind das also nur 2,51 Euro.

CyberGhost VPN: 27 Monate für nur 67,79 Euro (zum Angebot)

Dafür nutze ich einen CyberGhost VPN

Ich schalte einen VPN immer dann ein, wenn ich zum Beispiel Geoblocking umgehen möchte oder auf ausländische Inhalte zugreifen will, die hierzulande nicht verfügbar sind. Spannend wird ein VPN auch dann, wenn man große Sportveranstaltungen sehen möchte, die hierzulande hinter einer Bezahlschranke verschwinden, zum Beispiel die Formel 1 oder die UEFA Champions League. Ebenfalls spannend: Oftmals variieren auch Preise in Online-Shops und Buchungsportalen, wenn man seinen Standort ändert. Auch Flugpreise können je nach Standort stark variieren.

Wer ist CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit und einer hervorragenden Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN sorgt für Online-Sicherheit und schützt die Privatsphäre, indem es den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Deine IP-Adresse ist verborgen und deine Daten sind verschlüsselt, sodass du ein privates Online-Erlebnis genießen kannst.

Das bietet CyberGhost VPN

CyberGhost VPN bietet mehr als 9000 Server in 91 Ländern – alle Server könnt ihr auf der CyberGhost-Webseite einsehen. In unseren Tests haben wir immer gute bis sehr gute Geschwindigkeiten gemessen und von stabilen Verbindungen profitiert. Gut: Es werden keine Logs gespeichert, zudem gibt es spezielle Server für die Wiedergabe von Netflix UK/US, NBC, Fox Sport, BBC iPlayer, ESPN+ oder HBO Max. Des Weiteren stehen auch Server zur Verfügung, die für große Downloads geeignet sind.

Streaming-Inhalte freischalten

Mit den angesprocheneren Servern lassen sich Streaming-Inhalte freischalten, die hierzulande nicht verfügbar sind. Mit einem aktiven VPN könnt ihr euren Standort ändern und euch so zum Beispiel über die USA einwählen, um so US-exklusive Inhalte abrufen zu können, zum Beispiel bei Netflix. Weitere Beispiele sind HBO Max, ITV in Großbritannien oder auch YouTube für die USA. Je nach Land gibt es auch Zugriff auf ausländische Streamingdienste wie Disney+, DAZN und ähnliches.

7 Geräte mit einem Abo

CyberGhost VPN ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, darunter iOS, macOS, Windows, Android und Linux. Zudem gibt es auch Apps für den eigenen Router, Smart TVs, den Amazon Fire TV Stick oder Spielkonsolen. Die Handhabung ist sehr einfach, mit wenigen Klicks hat man sein Gerät verbunden und surft anonym durchs Netz. Mit einem aktiven Abonnement könnt ihr bis zu 7 Geräte nutzen.

CyberGhost VPN ist schnell

Die Tests haben gezeigt: Die Geschwindigkeiten sind gut. Natürlich solltet ihr beachten, dass hier auch nur die maximalen Datendurchsätze möglich sind, die eure Internetleitung bietet. Server in der EU und Server, die nicht ganz so weit entfernt vom eigenen Standort sind, sind besonders schnell. Einige Server in Fernost und in entlegeneren Gebieten sind nicht ganz so flott, allerdings reicht die Bandbreite auch fürs Streaming aus.

CyberGhost VPN Vorteile auf einen Blick

Mehr als 9000 VPN-Server weltweit

OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen

256 BIT AES-Verschlüsselung

Strikte No-Logs-Richtlinie

Apps für Windows, macOS, Android, iOS & mehr

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

24/7 Live-Kunden-Support

Automatischer KillSwitch

Höchstmögliche VPN-Geschwindigkeiten

45-Tage-Geld-zurück-Garantie

CyberGhost VPN: Aktuelles Angebot

Sichert euch CyberGhost VPN jetzt günstiger. Das 27-Monats-Paket gibt es für 67,79 Euro, also für nur 2,51 Euro pro Monat.