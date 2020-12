Cyberport: Bosch Smarter Heizen Set für nur 189 Euro, Tado Starter Set nur 111 Euro

Die Heizkörperthermostate von Bosch habe ich erst Ende November getestet. Solide Qualität, einfach Einrichtung und simple Handhabung. Zudem gibt es Support für HomeKit, Alexa und Google. Die entsprechende Bridge ist mit dabei, außerdem gibt es in diesem Set gleich vier Thermostate. Klickt euch gerne in meinen Test und/oder in das Video-Review.

Das Set mit Bridge und vier Thermostaten kostet aktuell bei Cyberporrt nur 189 Euro, der nächste Preis startet bei 235 Euro.

Bosch Starter Set Smartes Heizen Das Starter Set für Ihre Wohlfühltemperatur. Eine Heizung, die mitdenkt? Mit dem Smart Heizen Set von Bosch erhalten Sie alle Komponenten um mit Ihrer Smart Home Heizungssteuerung zu starten. Bei Bedarf erweitern Sie Ihr System, indem Sie zusätzliche Produkte wie z.B. Tür-Fenster-Kontakte integrieren.

Tado Starter Set mit 2 Thermostaten für 111 Euro

Falls ihr lieber auf Tado zurückgreift, gibt es auch hier ein passendes Angebot. Das Set bestehend aus Bridge und zwei Thermostaten gibt es für 111 Euro statt 129 Euro. Die Thermostate sehen etwas moderner aus und auch die App hat leichte Vorteile bezüglich Handhabung und Bedienung. Hier müsst ihr unter Umständen aber einkalkulieren, dass die Funktionen Auto Assist und die Fenster-Offen-Erkennung nur im Abo für 2,99 Euro pro Monat freigeschaltet werden. Auto Assist kann man mit HomeKit-Automationen umgehen. Support für HomeKit, Alexa und Google ist mit dabei.