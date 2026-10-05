Das DB Familienticket für 99,99 Euro kehrt dauerhaft zurück

In den Sommerferien gab es das Ticket bereits für einen befristeten Zeitraum, nun kehrt es dauerhaft zurück: Das DB Familienticket für Reisen mit dem Fernverkehr. Es gilt für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern oder für einen Erwachsenen mit bis zu vier Kindern. Ein Kind muss zwingend mitfahren. Es gilt allerdings, weitere Details zu beachten.
Der Vorverkauf für das fortan dauerhafte Angebot startet am 26. Oktober für Reisen ab dem 1. November 2026. Eine einfache Fahrt kostet 59,99 Euro, für eine Hin- und Rückfahrt im Fernverkehr mit IC, EC und ICE werden 99,99 Euro fällig. Ähnlich wie bei Sparpreisen ist das Kontingent pro Zug beschränkt.
Eine große Besonderheit, die das Familienticket durchaus mit Sparpreisen konkurrieren lässt: Die Sitzplatzreservierungen sind bereits inklusive. Bei regulären Fahrten profitiert man ja davon, dass Kinder ohnehin kostenlos mitfahren, allerdings „muss“ man auch für sie einen Sitzplatz für 5,50 Euro reservieren. Eine vierköpfige Familie zahlt für Hin- und Rückfahrt schon 44 Euro nur für die Sitzplatzreservierungen. Und genau die sind beim DB Familitenticket schon inklusive.
Ein Problem gibt es mit dem DB Familienticket leider immer noch: Die günstigen Preise gelten nur für Verbindungen, die komplett mit dem Fernverkehr zurückgelegt werden. Sollte ein Teil der Reise im Nahverkehr erfolgen, erhöht sich der Preis auf 81,99 Euro für eine einfache Fahrt oder gar 143,99 Euro mit Rückfahrt. Das sollte bei der Buchung definitiv beachtet werden.
Kinder im Nahverkehr werden zum Luxusgut
Während Kinder im Fernverkehr kostenlos mitreisen können, sieht es im Nahverkehr leider komplett anders aus. In den meisten Verkehrsverbänden benötigen Kinder ab einem Alter von sechs Jahren einen eigenen Fahrschein. Bei uns im VRR kostet das 2,10 Euro pro Fahrt. Und das kann teuer werden…
In den Osterferien habe ich meinen 7 Jahre alten Sohn an einem Tag mit ins Büro genommen, mittags war er für eine Kinderveranstaltung beim VfL Bochum im Stadion (nur zwei Haltestellen entfernt). Vier Fahrten an einem Tag für insgesamt 8,40 Euro. Selbst das Tagesticket für Erwachsene wäre günstiger gewesen – für Kinder gibt es dagegen keine besonderen Vergünstigungen. Bei allen vier Fahrten war ich mit meinem Deutschlandticket natürlich mit dabei.
Und das sind Momente, an denen ich denke: Warum sollte man als Familie mit dem Nahverkehr fahren? Immerhin gibt es doch jetzt wieder einen Tankrabatt…
Kommentare 5 Antworten
Das ist schon krass bei euch in Bochum. Das es selbst keinen Vorteil für ein 4er Ticket gegenüber Einzelkauf gibt und dass es keine Ermäßigung bei den Tageskarten für Kinder gibt. Ich hätte dann vermutlich das Tagesticket dennoch gekauft, da günstiger. Dafür gibt es bei euch ein Deutschlandticket für Schüler, das haben wir hier in Berlin z.B. nicht. Dafür bekommen sie hier das Berliner Monatsticket tatsächlich kostenlos. Ich finde es schlimm, dass es überall andere Regeln dafür gibt. Selbst in Brandenburg sieht das schon wieder ganz anders aus.
Der ermäßigte Einzelfahrschein ab 6 bis 14 Jahre kostet in Berlin 2,50 EUR. Was ist bei 2,10 EUR in Bochum krass?
Okay, 2,50 Euro ist ja noch härter. Wenn das dann wenigstens für den ganzen Tag gelten würde…
Ja, ich hab das mit dem Tagesticket für Erwachsene erst gesehen, als ich schon die erste Kinderkarte gekauft hatte.
Das vergünstigte Deutschlandticket für Kinder bekommt man nur ab einer gewissen Entfernung zur Schule. Und zum Normalpreis lohnt sich sich halt einfach nicht.
Ich fände es generell sinnvoll, wenn Kinder, die noch nicht im Teenager-Alter sind, mit einem zahlenden Erwachsenen mitfahren dürften…
Dann ist das mal wo Ausnahmsweise der MVG/MVV echt gut ist:
Bei der Tageskarte Single fahren bis Kinder* (6 bis 14 Jahre) kostenlos mit.
Monatskarte Job Abo dürfen Kinder* von 6 bis 14 Jahren, montags bis freitags an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr kostenlos mitfahren.
*Nachweislich eigene Kinder und Enkelkinder können in beliebiger Anzahl mitgenommen werden, ansonsten maximal drei Kinder.
Deutschland Ticket kann mit sowas nicht mithalten, zumal mich eh keine 10 Pferde dazubekommen würden mit den Zug weiter Strecken zu überbrücken. Mir ist meine Freizeit da doch zu viel Wert.