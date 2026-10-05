Das DB Familienticket für 99,99 Euro kehrt dauerhaft zurück

In den Sommerferien gab es das Ticket bereits für einen befristeten Zeitraum, nun kehrt es dauerhaft zurück: Das DB Familienticket für Reisen mit dem Fernverkehr. Es gilt für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern oder für einen Erwachsenen mit bis zu vier Kindern. Ein Kind muss zwingend mitfahren. Es gilt allerdings, weitere Details zu beachten.

Der Vorverkauf für das fortan dauerhafte Angebot startet am 26. Oktober für Reisen ab dem 1. November 2026. Eine einfache Fahrt kostet 59,99 Euro, für eine Hin- und Rückfahrt im Fernverkehr mit IC, EC und ICE werden 99,99 Euro fällig. Ähnlich wie bei Sparpreisen ist das Kontingent pro Zug beschränkt.

Eine große Besonderheit, die das Familienticket durchaus mit Sparpreisen konkurrieren lässt: Die Sitzplatzreservierungen sind bereits inklusive. Bei regulären Fahrten profitiert man ja davon, dass Kinder ohnehin kostenlos mitfahren, allerdings „muss“ man auch für sie einen Sitzplatz für 5,50 Euro reservieren. Eine vierköpfige Familie zahlt für Hin- und Rückfahrt schon 44 Euro nur für die Sitzplatzreservierungen. Und genau die sind beim DB Familitenticket schon inklusive.

Ein Problem gibt es mit dem DB Familienticket leider immer noch: Die günstigen Preise gelten nur für Verbindungen, die komplett mit dem Fernverkehr zurückgelegt werden. Sollte ein Teil der Reise im Nahverkehr erfolgen, erhöht sich der Preis auf 81,99 Euro für eine einfache Fahrt oder gar 143,99 Euro mit Rückfahrt. Das sollte bei der Buchung definitiv beachtet werden.

Kinder im Nahverkehr werden zum Luxusgut

Während Kinder im Fernverkehr kostenlos mitreisen können, sieht es im Nahverkehr leider komplett anders aus. In den meisten Verkehrsverbänden benötigen Kinder ab einem Alter von sechs Jahren einen eigenen Fahrschein. Bei uns im VRR kostet das 2,10 Euro pro Fahrt. Und das kann teuer werden…

In den Osterferien habe ich meinen 7 Jahre alten Sohn an einem Tag mit ins Büro genommen, mittags war er für eine Kinderveranstaltung beim VfL Bochum im Stadion (nur zwei Haltestellen entfernt). Vier Fahrten an einem Tag für insgesamt 8,40 Euro. Selbst das Tagesticket für Erwachsene wäre günstiger gewesen – für Kinder gibt es dagegen keine besonderen Vergünstigungen. Bei allen vier Fahrten war ich mit meinem Deutschlandticket natürlich mit dabei.

Und das sind Momente, an denen ich denke: Warum sollte man als Familie mit dem Nahverkehr fahren? Immerhin gibt es doch jetzt wieder einen Tankrabatt…