Das neue MacBook Air: Die ersten Reviews sind da

Jahrelang hat sich die Community eine günstigere Alternative zum großen MacBook Pro gewünscht. Jetzt hat Apple mit dem neuen 15 Zoll MacBook Air endlich geliefert. Aber wie gut ist das neue Notebook wirklich? Einige ausgewählte Medien durften das neue Geräte bereits ausprobieren, wir haben die ersten Eindrücke für euch gesammelt. Obendrein gibt es am Ende des Artikels auch noch einige Videos.

Die ersten Eindrücke des 15 Zoll MacBook Air

The Guardian: Das 15-Zoll MacBook Air ist eine großartige Ergänzung der Apple-Laptop-Reihe und verbindet das klassenbeste 13-Zoll-Modell mit einem größeren Bildschirm für alle, die mehr Platz brauchen. Das Erfolgsrezept des Laptops wird nicht grundlegend verändert, und das ist auch gut so. (zum Bericht)

Pocket-Lint: Das Apple MacBook Air 15-Zoll ist so ziemlich die Antwort auf meine Laptop-Gebete. Ich bin ein begeisterter MacBook Air-Nutzer und das 13,6-Zoll-Modell ist das MacBook, das ich am häufigsten empfehle, vor allem für Alltagsnutzer. Früher gab es nur eine Bildschirmgröße zur Auswahl, was bedeutete, dass man, wenn man ein größeres Display wollte, sich die MacBook Pro-Reihe ansehen musste, die deutlich teurer ist und mehr Leistung bietet, als die meisten Leute jemals voll ausnutzen könnten. (zum Bericht)

Engadget: Ihm fehlen die Feinheiten, die man bei den Mini-LED-Bildschirmen des 14- und 16-Zoll-MacBook Pro findet, darunter ein viel höheres Kontrastverhältnis, Unterstützung für HDR, etwas mehr Pixel pro Zoll und eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Aber die Standardbildschirme von Apple sind immer noch sehr schön, und der Bildschirm des MacBook Air ist hell, scharf und auch über einen längeren Zeitraum hinweg sehr angenehm anzusehen. Ich verwende täglich ein MacBook Pro, und obwohl mir die niedrigere Bildwiederholfrequenz anfangs aufgefallen ist, habe ich sie nach kurzer Zeit vergessen. (zum Bericht)

The Verge: Das Air 15 wird dich durch den Tag bringen und noch einiges mehr. Du solltest dir keine Gedanken darüber machen müssen. In der Tat musst du dir nicht viele Gedanken machen, wenn du dieses Gerät benutzt. Es funktioniert, es funktioniert lange ohne eine Steckdose zu sehen und es hat einen großen Bildschirm. Und das ist so ziemlich genau das, was wir uns alle von einem 15-Zoll-MacBook Air gewünscht haben. (zum Bericht)

