Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem 379 Euro teuren Armband

Ich habe den Feiertag ein wenig dazu genutzt, ein wenig im Regal zu kramen. Dabei bin ich auf ein mehr als interessantes Produkt gestoßen, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann. Aber vielleicht sieht das bei euch ja anders aus? Die Rede ist vom Titan Band G1-T von Bandwerk im Wert von stolzen 379 Euro.

Das Armband ist eigentlich für die Apple Watch Ultra gedacht, es sollte aber auch problemlos an „normale“ Apple-Uhren mit einer Größe von 44 oder 45 Millimetern passen. Ebenso ist der Umfang eures Handgelenks nicht ganz unwichtig, hier erlaubt das mitgelieferte Werkzeug eine Anpassung von 120 bis 190 Millimeter.

Alle Komponenten des Armbands sind aus Titan gefertigt, jede der 112 Komponenten ist mit einer Genauigkeit von 0,01 Millimeter gefräst. Die Glieder sind durch insgesamt 64 spezielle Schrauben verbunden, die sich auch bei starker Belastung nicht lockern. Mit nur 56 Gramm ist das Titanarmband im Vergleich mit ähnlichen Edelstahl-Varianten über 30 Prozent leichter und Titan ist zudem robuster und für einen aktiven Alltag geeignet.

Die Komponenten des Armbands werden in modernen Fertigungsanlagen eines Spezialherstellers in der Technologiemetropole Shenzhen, China, mit höchster Präzision gefräst und durchlaufen anschließend in Deutschland die finale Endfertigung, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Das Bandwerk G1-T greift außerdem den orangenen Farbakzent der Apple Watch Ultra auf und bietet die Schließe ebenfalls in Orange an. Alle weiteren Details könnt ihr auf der Webseite des Herstellers nachlesen.

So könnt ihr das Armband gewinnen

Im besten Fall bringt ihr eine Apple Watch Ultra mit, aber auch sonst dürft ihr natürlich gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Die Aufgabe in dieser Woche ist denkbar einfach: Abonniert unseren YouTube-Kanal und sendet einen Screenshot davon an gewinnspiel@appgefahren.de – wie immer ist der Einsendeschluss diesen Sonntag um 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder den Gewinner geben wir Anfang der Woche in unserem News-Ticker bekannt.