Falls ihr in den kommenden Wochen euer Smart Home auf Vordermann bringen und mit neuen Geräten ausstatten wollt, dann solltet ihr an diesem Wochenende unbedingt an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen nämlich ein kleines Smart-Home-Paket von Eve Home im Wert von über 200 Euro. Und das steckt drin.

Eve Weather: Ein kleiner Wetter-Sensor mit Matter over Thread. Ausgestattet mit einem wetterfesten Design und einem integrierten Akku könnt ihr Eve Weather einfach am gewünschten Ort aufstellen und erhaltet jederzeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Daten können nicht nur am Display abgelesen werden, sondern landen auch in Apple Home.

Eve Motion: Dieser praktische Bewegungssensor kann ebenfalls im Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommen. Er teilt eurem Apple Home mit, wenn eine Bewegung erkannt wird, und ihr könnt andere Geräte so ganz einfach automatisch steuern.

Eve Door & Window: Auch dieser kleine Sensor kann Automationen auslösen, wenn Bewegungen erkannt werden. Spannend wird es hier, wenn Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden. Genau wie bei den ersten beiden Geräten erfolgt die Kommunikation via Matter over Thread.

Eve Cam: Die kompakte Kamera von Eve Home kommuniziert per WLAN mit eurem Apple Home und kann Video-Ereignisse dank HomeKit Secure Video einfach in der iCloud aufzeichnen.

Alle vier Gadgets und die Eve Energy Steckdose (leider mit UK-Stecker) könnt ihr auch in unserem Video zum Apple HomeView sehen. Schaut gerne mal rein, es könnte ganz hilfreich sein.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Was passiert, wenn ich meinen Eve Door & Window Sensor öffne?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Glück!