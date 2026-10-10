Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer besonderen Powerbank

Unser lieber Stammleser „MauCreek“ fällt immer wieder durch seine besonderen Kommentare unter unseren Artikeln auf. Anfang des Monats hat er noch geschrieben: „Naja, das Teil taugt dann nicht mal für eine freitägliche Verlosung…“ Da hat er sich aber verdammt noch mal getäuscht.

Ich liebe ja Powerbanks. Am allermeisten die Anker Laptop Powerbank, die nach den Prime Deal Days leider wieder 84,99 Euro kostet. Die zwei integrierten Kabel sind echt ein Extra, das im Alltag einen Unterschied machen kann.

Aber kann ein LED-Pixel-Licht, das per App frei konfiguriert werden kann, ebenfalls einen Unterschied machen? Wohl kaum. Können wir den Orico PixCharge empfehlen? Nicht wirklich. Wollen wir die Powerbank behalten? Nein. Aber sie einfach im Karton irgendwo im Regal liegen zu lassen, das wäre doch einfach zu schade.

Daher suchen wir heute einen mutigen Leser oder eine mutige Leserin dieses Blogs, die ein kleines DHL-Paket von uns erhalten möchte. Mit der 5.000 mAh fassenden Orico PixCharge Powerbank, deren 256 Pixel ihr per App zum Leuchten bringen könnt. Die Powerbank soll regulär 59,99 Euro kosten, wird aber meist für 35,99 Euro angeboten – manchmal sogar mit einem Rabattgutschein noch weniger.

Angebot ORICO PixCharge LED Pixel Display Powerbank, 5000mAh Mini Akku, Schwarz Nie wieder Langeweile: Das bunte LED Pixel-Display synchronisiert mit unserer App für eigene Pixel-Art, Scrolltext & Animationen. Dieses mobile...

Erleichtertes Reisen: Mit nur 132g passt diese Mini Powerbank in jede Tasche. Das integrierte USB-C Kabel spart Platz und verhindert lästigen...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr mutig seid und die Orico PixCharge Powerbank gewinnen wollt, dann müsst ihr nur bis zum kommenden Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten.

Wie viel hat die Orico PixCharge Powerbank gekostet, als wir unseren Bericht veröffentlicht haben?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme!