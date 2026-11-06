Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer bunten Auswahl für das iPhone 18 Pro Max

Wer sich das iPhone 18 Pro Max gekauft oder noch das iPhone 17 Pro Max besitzt, kann sich heute besonders freuen, denn dieses Gewinnspiel ist genau für euch. Wir verlosen nämlich vier tolle Cases von Pitaka, die nur mit den beiden genannten Modellen kompatibel sind. Seid gerne so fair und lasst dieses Gewinnspiel aus, wenn ihr keines der beiden Modelle besitzt.

Pitaka ist bekannt für die Verwendung von Aramid, das auch für das einzigartige Design sorgt. Während man sich früher auf ein klassisches schwarzes Design fokussiert hat, gibt es mittlerweile mehrere Designs, die auf eine farbige Struktur setzen. Das Case liegt sehr gut in der Hand und fühlt sich an wie eine zweite Haut, da es besonders leicht ist und kaum aufträgt – es ist nur 1,03 Millimeter dick.

Die neuen Cases weisen eine doppelt so hohe Stoßfestigkeit auf, bieten präzise Ausschnitte für Ladeport, Lautsprecher und Tasten und sind am Rand so geformt, dass sie besonders komfortabel in der Hand liegen. Auf der Rückseite gibt es einen erhöhten Kameraschutz, der die Objektive vor Kratzern schützt. Und da MagSafe direkt in das Case eingebaut ist, könnt ihr Zubehör einfach weiterverwenden. Sei es ein Ladegerät, ein MagSafe-Ständer, ein Wallet oder Ähnliches.

Damit für Abwechslung gesorgt ist, bekommt einer von euch gleich vier Cases zugeschickt. Mit dabei sind die Farben Schwarz/Grau, Burgunder, Nahfeldblau sowie Sonnenuntergang. Jedes Case kostet sonst 69,99 Euro, sodass ihr ein Paket im Wert von 280 Euro gewinnen könnt!

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So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr nur bis Sonntag, 8. November, um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt die kapazitive Taste für die Kamerasteuerung in den Pitaka Cases?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Anfang der kommenden Woche die Cases von Pitaka. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir anschließend in unserem News-Ticker bekannt.