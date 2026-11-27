Die Woche ging mal wieder schnell vorüber, der Black Friday hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber was bedeutet es, wenn das Wochenende vor der Tür steht? Genau, es ist an der Zeit für ein weiteres Gewinnspiel. Und dieses Mal ist es ein ganz Besonderes: Das letzte Wochenend-Gewinnspiel im Jahr 2026. Denn natürlich starten wir am 1. Dezember wieder mit unserem Adventskalender, bei dem es bis Weihnachten täglich eine spannende Gewinnchance für euch gibt.

Mit dabei sind unter anderem Philips Hue, Teufel, Sonos, Zendure und Aiper. Und wenn die Pakete endlich mal ankommen, dann auch Anker. Bevor es so weit ist, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten des bekannten Zubehör-Herstellers für euch.

Damit ihr für regnerische Wintertage gerüstet seid, verlosen wir gleich zwei ausziehbare Regenschirme von Anker. Die haben definitiv das Prädikat: „Kann man immer mal gebrauchen“. Dazu gesellen sich eine kleine Tasche aus Recycling-Material und eine AirTag-Karte der Anker-Marke Eufy. Und die ist aus meiner Sicht ein absolutes Must-Have.

Die Karte ist so dünn, dass sie problemlos in euer Portemonnaie passt. Die Karte und damit euren Geldbeutel könnt ihr anschließend über die „Wo ist?“-App von Apple tracken und so fast überall wiederfinden. Ich habe mein Portemonnaie ja schon einmal im eigenen Auto verloren – mit so einem Tracker hätte ich es vor dem Weiterverkauf definitiv wiedergefunden.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf dieses kleine Anker-Paket habt, dann müsst ihr lediglich die Antwort auf die folgende Frage bis Sonntag um 23:59 Uhr per E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden.

Welches Bier schmeckt der appgefahren-Redaktion am besten: Moritz Fiege oder Veltins?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen!